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США готовы расширять долговые санкции против России – Bloomberg

19.04.2021, 08:26
США готовы расширять долговые санкции против России – Bloomberg - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

США готовят ужесточение санкций в отношении российского суверенного долга. Об этом сообщил Bloomberg, ссылаясь на источники.

По данным агентства, администрация Джо Байдена сейчас оценивает эффект от принятых на прошлой неделе санкций против РФ и готова, в случае новых агрессивных действий Москвы, принять дополнительные меры.

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Среди новых опций рассматривается введение запрета на покупку американскими финансовыми институтами рублевых облигаций российских госбанков на вторичном рынке.

Также может быть введен запрет на вторичные торги любым рублевым долгом в первые 90 дней с момента размещения.

Как отмечают источники Bloomberg, администрация президента США будет изучать реакцию рынков на введение санкций, включая динамику курса рубля.

  • 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России из-за "вредоносной внешней деятельности" Москвы. В России заявили, что новые санкции США против РФ не поспособствуют встрече президентов двух стран. Помощник президента РФ пригрозил послу США, что Вашингтон должен воздержаться от новых санкций при подготовке встречи Байден-Путин, а иначе Россия "отреагирует самым решительным образом".

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Юрий Тарасовский
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санкции против россии санкции сша джо байден
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