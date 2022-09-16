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Таможне разрешили передать для нужд ВСУ конфискованные товары на 500 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 17:37
Таможне разрешили передать для нужд ВСУ конфискованные товары на 500 млн грн - Фото
Фото: Гостаможня/Facebook

Кабинет министров принял постановление о передаче на нужды Вооруженных Сил Украины конфискованных товаров, которые хранятся на таможне. Об этом сообщается на правительственном портале.  

Всего на складах таможенных органов (за исключением таможен в зоне боевых действий) хранятся товары и имущество, перешедшие в собственность государства и потенциально являющиеся объектом безвозмездной передачи на сумму 497 млн грн. 

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Сюда входят товары и имущество на 233 млн грн, за которым владелец или уполномоченное им лицо не обратилось до окончания сроков хранения. 

Конфискованные товары на 230,3 млн грн. 

Имущество на 34,2 млн грн, помещенное в таможенный режим отказа в пользу государства, а также имущество, найденное при осуществлении таможенного контроля владелец которого неизвестен. 

Также указанным постановлением урегулирован вопрос передачи угля для отопления бюджетных учреждений. 

  • 3 августа таможенники сожгли в печи 2500 единиц поддельной техники Apple. Им пришлось оправдываться.   
  • 14 сентября на Львовской таможне прошли обыски: ГБР подозревает незаконную льготную растаможку авто.  

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Роман Бриль
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кабмин ВСУ конфискация Гостаможня
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