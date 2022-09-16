Таможне разрешили передать для нужд ВСУ конфискованные товары на 500 млн грн

Кабинет министров принял постановление о передаче на нужды Вооруженных Сил Украины конфискованных товаров, которые хранятся на таможне. Об этом сообщается на правительственном портале.

Всего на складах таможенных органов (за исключением таможен в зоне боевых действий) хранятся товары и имущество, перешедшие в собственность государства и потенциально являющиеся объектом безвозмездной передачи на сумму 497 млн грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Сюда входят товары и имущество на 233 млн грн, за которым владелец или уполномоченное им лицо не обратилось до окончания сроков хранения.

Конфискованные товары на 230,3 млн грн.

Имущество на 34,2 млн грн, помещенное в таможенный режим отказа в пользу государства, а также имущество, найденное при осуществлении таможенного контроля владелец которого неизвестен.

Также указанным постановлением урегулирован вопрос передачи угля для отопления бюджетных учреждений.

3 августа таможенники сожгли в печи 2500 единиц поддельной техники Apple. Им пришлось оправдываться.

14 сентября на Львовской таможне прошли обыски: ГБР подозревает незаконную льготную растаможку авто.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.