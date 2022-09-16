Таможне разрешили передать для нужд ВСУ конфискованные товары на 500 млн грн
Кабинет министров принял постановление о передаче на нужды Вооруженных Сил Украины конфискованных товаров, которые хранятся на таможне. Об этом сообщается на правительственном портале.
Всего на складах таможенных органов (за исключением таможен в зоне боевых действий) хранятся товары и имущество, перешедшие в собственность государства и потенциально являющиеся объектом безвозмездной передачи на сумму 497 млн грн.
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Сюда входят товары и имущество на 233 млн грн, за которым владелец или уполномоченное им лицо не обратилось до окончания сроков хранения.
Конфискованные товары на 230,3 млн грн.
Имущество на 34,2 млн грн, помещенное в таможенный режим отказа в пользу государства, а также имущество, найденное при осуществлении таможенного контроля владелец которого неизвестен.
Также указанным постановлением урегулирован вопрос передачи угля для отопления бюджетных учреждений.
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