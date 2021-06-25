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Технический спонсор заплатит сборной Украины 1 млн евро. Французы получат в 50 раз больше

25.06.2021, 11:11
Технический спонсор заплатит сборной Украины 1 млн евро. Французы получат в 50 раз больше - Фото
Сборная Украины (Фото - УАФ)

Технический спонсор сборной Украины, компания Joma, заплатит 1 млн евро сборной Украины по футболу за участие на Евро-2020. Об этом пишет профильное издание tribuna.   

По сумме дохода от технического спонсора украинская сборная находится на 20-м месте среди 24 команд-участников Евро-2020. Возглавляют список сборные Франции (50,5 млн евро), Германии (50 млн евро) и Англии (37 млн евро). 

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"Суммы, выплачиваемые техническими спонсорами, примерно отражают не только спортивные результаты, но и исторический профиль национальных команд. В лидерах мы видим страны с самыми большими футбольными традициями и сборные, которые представляют наиболее популярные лиги", – объясняет разницу в суммах спонсорских контрактов Саманта Ламберти, управляющий директор Nielsen Sports по южной Европе. 

Согласно данным  Nielsen Sports, участники чемпионата Европы суммарно получат 238 млн евро в год от технических спонсоров. 

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Главные бренды, поставляющие форму на Евро-2020 – Nike (спонсирует 9 сборных), Adidas (экипирует 8 команд) и Puma – 4. Оставшиеся три участника одеваются в Hummel (Дания), Joma (Украина) и Jako (Северная Македония). 

Регламент ФИФА защищает футболки национальных команд от любых коммерческих спонсоров. Это сделано для того, чтобы все коммерческие права были в руках организаторов: ФИФА и УЕФА проводят турниры, приводят спонсоров и забирают себе доходы. Но сотрудничество с техническими брендами, предоставляющими командам экипировку, регламентом разрешено. 

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Роман Брыль
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сборная украины по футболу спонсор евро-2020
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