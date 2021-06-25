Технический спонсор заплатит сборной Украины 1 млн евро. Французы получат в 50 раз больше

Технический спонсор сборной Украины, компания Joma, заплатит 1 млн евро сборной Украины по футболу за участие на Евро-2020. Об этом пишет профильное издание tribuna.

По сумме дохода от технического спонсора украинская сборная находится на 20-м месте среди 24 команд-участников Евро-2020. Возглавляют список сборные Франции (50,5 млн евро), Германии (50 млн евро) и Англии (37 млн евро). Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

"Суммы, выплачиваемые техническими спонсорами, примерно отражают не только спортивные результаты, но и исторический профиль национальных команд. В лидерах мы видим страны с самыми большими футбольными традициями и сборные, которые представляют наиболее популярные лиги", – объясняет разницу в суммах спонсорских контрактов Саманта Ламберти, управляющий директор Nielsen Sports по южной Европе.

Согласно данным Nielsen Sports, участники чемпионата Европы суммарно получат 238 млн евро в год от технических спонсоров.

Главные бренды, поставляющие форму на Евро-2020 – Nike (спонсирует 9 сборных), Adidas (экипирует 8 команд) и Puma – 4. Оставшиеся три участника одеваются в Hummel (Дания), Joma (Украина) и Jako (Северная Македония).

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Роман Брыль

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