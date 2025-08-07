Центробанк РФ прогнозирует падение темпов роста экономики до нуля к концу 2025 года

Российская экономика к концу 2025 года может перейти в фазу стагнации из-за войны и санкций

Фото: Depositphotos

Темпы роста экономики России до конца 2025 года могут замедлиться почти до нуля. Об этом говорится в обновленном макропрогнозе Центробанка РФ, пишет The Moscow Times.

По данным регулятора, в первом квартале 2025 года российский ВВП вырос всего на 1,4%, что почти втрое меньше, чем за аналогичный период прошлого года (4,1%).

Читайте также Кремль все больше раздражает местные элиты и теряет поддержку в регионах

Во втором квартале рост немного ускорился до 1,8%, но уже в третьем снова началось торможение – ожидается +1,6%. В четвертом квартале прогноз еще слабее: всего 0-1% прироста.

В целом за год экономика России вырастет максимум на 1-2%, а в 2026 году – еще меньше: прогноз составляет лишь 0,5-1,5%. Это свидетельствует о переходе к фазе экономической стагнации.

При этом мировая экономика, по оценкам Центробанка РФ, обгонит российскую почти втрое. Ожидается рост глобального ВВП на 3,1% в 2025 году и 2,9% в 2026-м. Китайская экономика также будет расти значительно быстрее – примерно на 5% ежегодно.

Ранее, в течение 2023-2024 годов, российская экономика демонстрировала номинальный рост благодаря миллиардным расходам на оборону, войну и выплаты военнослужащим.

Тогда ВВП вырос более чем на 8%, что стало рекордом за последние 20 лет. Однако сейчас, как отмечают эксперты, война, западные санкции, нехватка работников и высокие процентные ставки начали серьезно давить на экономику.

Как сообщает Bloomberg Economics, многие секторы уже демонстрируют признаки кризиса: убытки фиксируют угольные компании, доходы нефтегазового и металлургического секторов резко упали, автозаводы сокращают рабочие недели из-за недостатка спроса.

Центробанк РФ называет эти процессы снижением перегрева экономики и возвращением к сбалансированной траектории.