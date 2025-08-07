Центробанк РФ прогнозує падіння темпів зростання економіки до нуля до кінця 2025 року

Російська економіка до кінця 2025 року може перейти у фазу стагнації через війну і санкції

Темпи зростання економіки Росії до кінця 2025 року можуть сповільнитись майже до нуля. Про це йдеться в оновленому макропрогнозі Центробанку РФ, пише The Moscow Times.

За даними регулятора, у першому кварталі 2025 року російський ВВП зріс лише на 1,4%, що майже втричі менше, ніж за аналогічний період минулого року (4,1%).

У другому кварталі зростання трохи прискорилось до 1,8%, але вже в третьому знову почалося гальмування – очікується +1,6%. У четвертому кварталі прогноз ще слабший: лише 0-1% приросту.

Загалом за рік економіка Росії зросте максимум на 1-2%, а у 2026 році – ще менше: прогноз становить лише 0,5-1,5%. Це свідчить про перехід до фази економічної стагнації.

Водночас світова економіка, за оцінками Центробанку РФ, обжене російську майже утричі. Очікується зростання глобального ВВП на 3,1% у 2025 році та 2,9% у 2026-му. Китайська економіка також зростатиме значно швидше – приблизно на 5% щороку.

Раніше, протягом 2023–2024 років, російська економіка демонструвала номінальне зростання завдяки мільярдним витратам на оборону, війну та виплати військовослужбовцям.

Тоді ВВП зріс більш ніж на 8%, що стало рекордом за останні 20 років. Проте зараз, як зазначають експерти, війна, західні санкції, брак працівників та високі відсоткові ставки почали серйозно тиснути на економіку.

Як повідомляє Bloomberg Economics, багато секторів уже демонструють ознаки кризи: збитки фіксують вугільні компанії, доходи нафтогазового та металургійного секторів різко впали, автозаводи скорочують робочі тижні через нестачу попиту.

Центробанк РФ називає ці процеси зниженням перегріву економіки та поверненням до збалансованої траєкторії.