Турция вводит новый налог для туристов

Турция с нового года вводит налог на безопасность для туристов в размере €1,5, который будет взиматься в аэропортах по прилету. Об этом сообщает Turizmhaberleri.

Первоначально власти хотели ввести налог в размере €3 с человека. Однако ассоциация туристических агентств Турции TURSAB предложила снизить сбор, поскольку миллионы туристов уже оплатили отдыхв следующем году. После переговоров с Министерством транспорта и инфраструктуры было решено сократить сумму налога.

Реклама

Реклама

"€3 могут показаться незначительной суммой, но если налог будет возложен на туроператоров, им придется заплатить миллионы", - отмечает глава TURSAB Фируз Балык.