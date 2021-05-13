Украина готовится выйти из соглашения СНГ по таможенному сотрудничеству
Кабинет министров принял проект закона об выходе Украины из соглашения СНГ по сотрудничеству и взаимной помощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года. Советующий распоряжение опубликовано на правительственном портале.
Целесообразность выхода из данного соглашения инициировала Государственная таможенная служба по результату анализа международных договоров Украины.
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В свое время актуальность подписания соглашения была вызвана необходимостью создания договорно-правовой базы со странами СНГ в таможенной сфере, предоставления странам-партнерам административной помощи, взаимном пресечении противоправных действий.
На сегодняшний момент данное соглашение потеряло свое практическое значение и не используется, говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Таможенное сотрудничество со странами СНГ сегодня проходит в рамках действующих двухсторонних договоров, заключенных отдельно с Азербайджаном, Казахстаном, Беларусью, Молдовой и Грузией.
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