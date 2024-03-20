Украина подписала с Евросоюзом соглашение о борьбе с мошенничеством

Министр финансов Сергей Марченко (Фото: Sergii Marchenko/Facebook)

Министр финансов Сергей Марченко и еврокомиссар по бюджету и администрированию Йоханнес Хан подписали соглашение между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в программе ЕС по борьбе с мошенничеством. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Цель программы — защита финансовых интересов Евросоюза путем борьбы с мошенничеством и коррупцией, влияющих на бюджет ЕС, и обеспечение выполнения законодательства по таможенным и сельскохозяйственным вопросам.

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Подписанное соглашение между Украиной и ЕС направлено на:

- предотвращение и борьбу с мошенничеством, коррупцией и любой другой незаконной деятельностью, влияющей на финансовые интересы Украины и ЕС;

- улучшение процессов отчетности о возможных нарушениях со средствами ЕС;

- реализацию инструментов оперативного обмена административной информацией между Украиной и ЕС по таможенным и сельскохозяйственным делам.

"Присоединение к Программе борьбы с мошенничеством является еще одним важным шагом для укрепления надежных и прозрачных отношений с Европейским Союзом", — прокомментировал Сергей Марченко.

12 марта 2024 года украинский список сомнительных инвестпроектов добавили в глобальный реестр.

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