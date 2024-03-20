Україна підписала з Євросоюзом угоду про боротьбу з шахрайством

Міністр фінансів Сергій Марченко (Фото: Sergii Marchenko/Facebook)

Міністр фінансів Сергій Марченко та єврокомісар з питань бюджету та адміністрування Йоханнес Хан підписали угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі ЄС щодо боротьби з шахрайством. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Мета програми – захист фінансових інтересів Євросоюзу шляхом боротьби з шахрайством та корупцією, що впливають на бюджет ЄС, а також забезпечення виконання законодавства з митних та сільськогосподарських питань.

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Підписана угода між Україною та ЄС спрямована на:

- запобігання та боротьбу з шахрайством, корупцією та будь-якою іншою незаконною діяльністю, що впливає на фінансові інтереси України та ЄС;

- покращення процесів звітності про можливі порушення щодо коштів ЄС;

- реалізацію інструментів оперативного обміну адміністративною інформацією між Україною та ЄС у митних та сільськогосподарських справах.

"Приєднання до Програми боротьби з шахрайством є ще одним важливим кроком для зміцнення надійних та прозорих відносин із Європейським Союзом", – прокоментував Сергій Марченко.

12 березня 2024 року український список сумнівних інвестпроєктів додали до глобального реєстру.

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