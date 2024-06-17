Украина продолжит переговоры с кредиторами по реструктуризации евробондов — Марченко 

Соглашение о реструктуризации может быть достигнуто в ближайшие недели

Министр финансов Сергей Марченко (Фото: пресс-служба Минфина)

В течение следующих недель правительство Украины проведет консультации с держателями еврооблигаций за пределами Комитета собственников еврооблигаций и соберет отзывы от более широкого сообщества инвесторов относительно структуры соглашения и инструментов. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

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Достижение договоренности с инвесторами относительно условий реструктуризации ожидается до 1 августа этого года, добавил министр.

Сегодня, 17 июня, правительство сообщило, что не смогло договориться с частными держателями украинских евробондов о реструктуризации выплат.

"Поскольку мы приближаемся к дате окончания отсрочки платежей по еврооблигациям, нам необходимо побуждать владельцев наших еврооблигаций к продлению конструктивных переговоров. Мы уверены, что соглашение о реструктуризации может быть достигнуто в ближайшие недели до окончания действующей отсрочки платежей", – заверил министр.

Предложение Украины заключается в обмене всех 13 серий еврооблигаций или на серию инструментов с фиксированным доходом (простые облигации) и государственные деривативные инструменты (вариант 1), или на серию простых облигаций (вариант 2).

Деривативные инструменты из варианта 1 будут конвертированы в простые облигации с фиксированной доходностью в 2027 году, номинальная стоимость которых будет зависеть от показателей налоговых поступлений Украины и достижения показателей роста ВВП согласно базовому прогнозу МВФ.

Оба варианта предложения реструктуризации предусматривают номинальное снижение долга от 25% до 60% в зависимости от темпов восстановления страны в течение периода действия программы МВФ.