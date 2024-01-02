Украина свела бюджет-2023 с дефицитом 1,33 трлн грн. В декабре – новый рекорд расходов

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Общий фонд государственного бюджета Украины за 2023 год выполнен с дефицитом 1,33 трлн грн, сообщила во вторник пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.

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В сравнении с предыдущим годом дефицит увеличился почти на 50%.

Дефицит госбюджета удалось профинансировать путем заимствований, их размер в прошлом году составил 1,68 трлн грн.

Эта сумма состояла из размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета (552,6 млрд грн) и международной кредитной помощи (1,13 трлн грн, или $30,9 млрд).

В 2023 году в общий фонд государственного бюджета поступило более 1,66 трлн грн налогов, сборов и других платежей.

Основные внутренние поступления были получены за счет:

→ НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров – 366,2 млрд грн (в 2022 году – 253,0 млрд грн);

→ НДС с произведенных в Украине товаров – 214,6 млрд грн (в 2022 году – 213,9 млрд грн);

→ налога на доходы физических лиц и военного сбора – 176,0 млрд грн (в 2022 году – 148,4 млрд грн);

→ налога на прибыль предприятий – 143,8 млрд грн (в 2022 году – 117 млрд грн);

→ акцизного налога – 103,9 млрд грн (в 2022 году – 78,9 млрд грн);

→ рентной платы за пользование недрами – 56,1 млрд грн (в 2022 году – 81 млрд грн);

→ ввозной и вывозной пошлины – 30,7 млрд грн (в 2022 году – 21 млрд грн).

Кроме того, за 2023 год 425,4 млрд грн поступило в общий фонд государственного бюджета в виде международной грантовой помощи, в основном – от США.

За 2023 год кассовые расходы общего фонда государственного бюджета составили 3,03 трлн грн, в том числе в декабре – 398 млрд грн (новый рекорд).

Источник: Министерство финансов Украины