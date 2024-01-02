Україна звела бюджет у 2023 році з дефіцитом 1,33 трлн грн. У грудні – новий рекорд витрат

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Загальний фонд державного бюджету України за 2023 рік виконано з дефіцитом 1,33 трлн грн, повідомила у вівторок пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.

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У порівнянні з попереднім роком дефіцит збільшився майже на 50%.

Дефіцит держбюджету вдалося профінансувати шляхом запозичень, їхній розмір минулого року становив 1,68 трлн грн.

Ця сума складалася з розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету (552,6 млрд грн) і міжнародної кредитної допомоги (1,13 трлн грн, або $30,9 млрд).

2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло понад 1,66 трлн грн податків, зборів та інших платежів.

Основні внутрішні надходження були отримані коштом:

→ ПДВ із ввезених на митну територію України товарів – 366,2 млрд грн (у 2022 році – 253,0 млрд грн);

→ ПДВ з вироблених в Україні товарів – 214,6 млрд грн (у 2022 році – 213,9 млрд грн);

→ податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 176,0 млрд грн (у 2022 році – 148,4 млрд грн);

→ податку на прибуток підприємств – 143,8 млрд грн (у 2022 році – 117 млрд грн);

→ акцизного податку – 103,9 млрд грн (у 2022 році – 78,9 млрд грн);

→ рентної плати за користування надрами – 56,1 млрд грн (у 2022 році – 81 млрд грн);

→ ввізного та вивізного мита – 30,7 млрд грн (у 2022 році – 21 млрд грн).

Крім того, протягом 2023 року 425,4 млрд грн надійшло до загального фонду державного бюджету у вигляді міжнародної грантової допомоги, здебільшого – від США.

За 2023 рік касові видатки загального фонду державного бюджету становили 3,03 трлн грн, зокрема у грудні – 398 млрд грн (новий рекорд).

Джерело: Міністерство фінансів України