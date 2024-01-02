Україна звела бюджет у 2023 році з дефіцитом 1,33 трлн грн. У грудні – новий рекорд витрат
Загальний фонд державного бюджету України за 2023 рік виконано з дефіцитом 1,33 трлн грн, повідомила у вівторок пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.
У порівнянні з попереднім роком дефіцит збільшився майже на 50%.
Дефіцит держбюджету вдалося профінансувати шляхом запозичень, їхній розмір минулого року становив 1,68 трлн грн.
Ця сума складалася з розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету (552,6 млрд грн) і міжнародної кредитної допомоги (1,13 трлн грн, або $30,9 млрд).
2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло понад 1,66 трлн грн податків, зборів та інших платежів.
Основні внутрішні надходження були отримані коштом:
→ ПДВ із ввезених на митну територію України товарів – 366,2 млрд грн (у 2022 році – 253,0 млрд грн);
→ ПДВ з вироблених в Україні товарів – 214,6 млрд грн (у 2022 році – 213,9 млрд грн);
→ податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 176,0 млрд грн (у 2022 році – 148,4 млрд грн);
→ податку на прибуток підприємств – 143,8 млрд грн (у 2022 році – 117 млрд грн);
→ акцизного податку – 103,9 млрд грн (у 2022 році – 78,9 млрд грн);
→ рентної плати за користування надрами – 56,1 млрд грн (у 2022 році – 81 млрд грн);
→ ввізного та вивізного мита – 30,7 млрд грн (у 2022 році – 21 млрд грн).
Крім того, протягом 2023 року 425,4 млрд грн надійшло до загального фонду державного бюджету у вигляді міжнародної грантової допомоги, здебільшого – від США.
За 2023 рік касові видатки загального фонду державного бюджету становили 3,03 трлн грн, зокрема у грудні – 398 млрд грн (новий рекорд).
- Державний бюджет на 2024 рік передбачає ще більший дефіцит – майже 1,6 трлн грн.