Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік з дефіцитом 1,6 трлн грн

Верховна Рада затвердила бюджет України на 2024 рік з доходами 1 768,5 млрд гривень і видатками 3 355 млрд грн (зокрема загальний фонд – 3 120,6 млрд грн). Законопроєкт №10000 підтримали 276 депутатів, повідомив Ярослав Железняк з Голосу.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Граничний дефіцит держбюджету становитиме 1 571,5 млрд грн.

У проєкті бюджету до другого читання потреба у зовнішній фінансовій підтримці становить близько $41 млрд.

Міністр фінансів Сергій Марченко, відповідаючи на запитання депутатів, розказав, що Україна розраховує на $5,4 млрд від МВФ, $8,5 млрд від США і $18 млрд від Євросоюзу. Решту $9,1 млрд будуть шукати в перемовинах з урядами Канади, Норвегії, Японії та Південної Кореї, Світовим банком.

Враховуючи відсутність підтвердження фінансової допомоги з боку США і Євросоюзу, потенційна діра в бюджеті може сягнути $29 млрд.

"Якщо не буде $5 млрд з цих $29 млрд – це маленька проблема, і ми знайдемо спосіб вирішення, в тому числі з урахуванням позиції органів місцевого самоврядування. Якщо це буде $10 млрд – це теж, в принципі, вирішувана проблема: десь скоротимо видатки, десь податки збільшимо", – казав Марченко напередодні на одному з заходів.

Закон про державний бюджет передбачає, що прожитковий мінімум з 1 січня 2024 року збільшиться з 2589 грн до 2920 грн, а мінімальна зарплата – до 7100 грн з 6700 грн. З 1 квітня 2024 року вона підвищиться ще раз до 8000 грн.

Підвищення податків, крім як для банків, не передбачається.