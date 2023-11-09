UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рада приняла государственный бюджет на 2024 год с дефицитом 1,6 трлн грн

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 13:34
Рада приняла государственный бюджет на 2024 год с дефицитом 1,6 трлн грн - Фото
Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада утвердила бюджет Украины на 2024 год с доходами 1 768,5 млрд гривен и расходами 3 355 млрд грн (в том числе общий фонд – 3 120,6 млрд грн). Законопроект №10000 поддержали 276 депутатов, сообщил Ярослав Железняк из Голоса.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Предельный дефицит госбюджета составит 1 571,5 млрд грн.

В проекте бюджета ко второму чтению потребность во внешней финансовой поддержке составляет около $41 млрд.

Министр финансов Сергей Марченко, отвечая на вопросы депутатов, рассказал, что Украина рассчитывает на $5,4 млрд от МВФ, $8,5 млрд от США и $18 млрд от Евросоюза. Остальные $9,1 млрд будут искать в переговорах с правительствами Канады, Норвегии, Японии и Южной Кореи, Всемирным банком.

Учитывая отсутствие подтверждения финансовой помощи со стороны США и Евросоюза, потенциальная дыра в бюджете может достичь $29 млрд.

"Если не будет $5 млрд из этих $29 млрд – это маленькая проблема, и мы найдем способ решения, в том числе с учетом позиции органов местного самоуправления. Если это будет $10 млрд – это тоже, в принципе, решаемая проблема: где-то сократим расходы, где-то налоги увеличим", — говорил Марченко накануне на одном из мероприятий.

Закон о государственном бюджете предусматривает, что прожиточный минимум с 1 января 2024 года увеличится с 2589 грн до 2920 грн, а минимальная зарплата – до 7100 грн с 6700 грн. С 1 апреля 2024 года она повысится еще раз до 8000 грн.

Повышение налогов, кроме как для банков, не предполагается.

Андрей Водяный

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 