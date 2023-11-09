Рада приняла государственный бюджет на 2024 год с дефицитом 1,6 трлн грн

Верховная Рада утвердила бюджет Украины на 2024 год с доходами 1 768,5 млрд гривен и расходами 3 355 млрд грн (в том числе общий фонд – 3 120,6 млрд грн). Законопроект №10000 поддержали 276 депутатов, сообщил Ярослав Железняк из Голоса.

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Предельный дефицит госбюджета составит 1 571,5 млрд грн.

В проекте бюджета ко второму чтению потребность во внешней финансовой поддержке составляет около $41 млрд.

Министр финансов Сергей Марченко, отвечая на вопросы депутатов, рассказал, что Украина рассчитывает на $5,4 млрд от МВФ, $8,5 млрд от США и $18 млрд от Евросоюза. Остальные $9,1 млрд будут искать в переговорах с правительствами Канады, Норвегии, Японии и Южной Кореи, Всемирным банком.

Учитывая отсутствие подтверждения финансовой помощи со стороны США и Евросоюза, потенциальная дыра в бюджете может достичь $29 млрд.

"Если не будет $5 млрд из этих $29 млрд – это маленькая проблема, и мы найдем способ решения, в том числе с учетом позиции органов местного самоуправления. Если это будет $10 млрд – это тоже, в принципе, решаемая проблема: где-то сократим расходы, где-то налоги увеличим", — говорил Марченко накануне на одном из мероприятий.

Закон о государственном бюджете предусматривает, что прожиточный минимум с 1 января 2024 года увеличится с 2589 грн до 2920 грн, а минимальная зарплата – до 7100 грн с 6700 грн. С 1 апреля 2024 года она повысится еще раз до 8000 грн.

Повышение налогов, кроме как для банков, не предполагается.