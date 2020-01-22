Украинцы не против получать зарплату "в конвертах" - исследование

59,8% опрошенных наемных работников согласились бы работать официально, но при этом часть зарплаты получать неофициально - "в конверте". Об этом говорится в исследовании Центра Разумкова о неформальных трудовых отношениях в Украине.

Работать официально, но часть зарплаты получать "в конверте" согласилась бы половина опрошенных: как среди работодателей, так и среди наемных работников, самозанятых и безработных.

Социологи объясняют это тем, что из-за частых изменений законодательства и повышения налогов правительство стимулирует "теневые" отношения.

В то же время среди тех, кто не работает, только 46% опрошенных соглашаются на зарплату "в конверте".

Также 78% украинцев отметили, что основным критерием в выборе работы для них является заработная плата.

Исследование проводилось 6-11 сентября 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.



Среди граждан, участвовавших в исследовании, почти половина (48%) являются наемными работниками (из которых 81% работают на постоянной основе), из них 62% работают официально и получают только официальную заработную плату, 16,6% официально трудоустроенных получают дополнительно заработную плату в “конвертах”, 20% работают без официального оформления на основе устной договоренности.