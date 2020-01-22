Украинцы не против получать зарплату "в конвертах" - исследование

59,8% опрошенных наемных работников согласились бы работать официально, но при этом часть зарплаты получать неофициально - "в конверте". Об этом говорится в исследовании Центра Разумкова о неформальных трудовых отношениях в Украине.
Работать официально, но часть зарплаты получать "в конверте" согласилась бы половина опрошенных: как среди работодателей, так и среди наемных работников, самозанятых и безработных.
Социологи объясняют это тем, что из-за частых изменений законодательства и повышения налогов правительство стимулирует "теневые" отношения.
В то же время среди тех, кто не работает, только 46% опрошенных соглашаются на зарплату "в конверте".
Также 78% украинцев отметили, что основным критерием в выборе работы для них является заработная плата.