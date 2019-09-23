В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 1 млрд грн: фото

Служба безопасности Украины ликвидировала в Киеве конвертационный центр с общим объемом более 1 млрд грн в год.

Как говорится в сообщении пресс-службы СБУ, незаконный бизнес действовал с 2017 года. По заказу клиентов злоумышленники с помощью фиктивных предприятий помогали незаконно уклоняться от налогов и выводить деньги в "теневой" сектор экономики. Среди заказчиков услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и государственные предприятия.

Во время обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более четырех миллионов наличными в различных валютах в гривневом эквиваленте.

Также были обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати оффшорных компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и легализацией через покупку имущества.

Кроме того, правоохранители изъяли компьютерную технику, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Продолжается следствие в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

По данным исследования Института социально-экономической трансформации и Центра социально-экономических исследований CASE-Ukraine, из-за конвертационных центров потери бюджета в год составляют 12-18 млрд грн.

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