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В НБУ пояснили, почему дешевеет гривня

В НБУ пояснили, почему дешевеет гривня
30.01.2020, 17:33

Превышение импорта над экспортом и вывод дивидендов - причины ослабления гривни в последние дни

В Национальном банке (НБУ) объясняют ослабление курса гривни в последние дни тем, что в начале года импорт традиционно превышает экспорт, а также бизнес покупает валюту для вывода дивидендов. Об этом сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб во время брифинга по монетарной политике 30 января.

"Ничего в политике Национального банка на валютном рынке не изменилось. Курс плавающий, он должен соответствовать фундаментальным параметрам и он им соответствует, если вы видите показатели текущего счета и другие макроэкономические показатели", - сказал Сологуб.

Он подчеркнул, что регулятор продолжает присутствовать на рынке, сглаживая чрезмерные колебания и пополняя резервы.

Также Сологуб отметил, что население с начала года продало валюты почти на $100 млн.

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