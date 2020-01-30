Гривня на межбанке укрепилась

В четверг, 30 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,96/24,99, к закрытию котировки составили 24,86/24,90.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,825, максимальные – 24,96. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,855, максимальные – 24,99.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,4809/27,5114, к закрытию котировки составили 27,4106/27,4522.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3956/0,3962, к закрытию котировки составили 0,3930/0,3938.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"