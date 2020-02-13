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В НБУ придумали, как уменьшить дыру в бюджете

В НБУ придумали, как уменьшить дыру в бюджете
13.02.2020, 19:14

Нацбанк предлагает сократить валютные риски и перейти на расчет доходов бюджета от акцизов в гривне

Национальный банк Украины рекомендует рассчитывать доходы бюджета от акцизов не в евро, а в гривне. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас общаемся с Министерством экономики, чтобы доходы бюджета меньше зависели от валютного курса. Вот тарифы на акцизы, которые номинированы в евро, по нашему мнению, лучше их номинировать в гривне", - сказал Чурий после встречи с представителями Европейской бизнес ассоциации.

По его словам, это позволит снизить влияние колебаний курса гривни на бюджет. "Мы это донесли. Минэкономики этот вопрос рассматривает", – добавил Чурий.

  • По уточненным данным Госказначейства, госбюджет за 2019 год сведен с дефицитом 78,05 млрд грн при установленном потолке 91,13 млрд грн.
  • Акцизы с произведенных в Украине подакцизных товаров в 2019 году принесли в госбюджет 69,9 млрд грн против ожидаемых 85,9 млрд грн, доходы от акцизов с ввезенных в Украину подакцизных товаров составили 53,46 млрд грн при плане в 48 млрд грн.
  • В январе госбюджет недовыполнен по доходам на 14 млрд грн. 
  • НБУ предлагал компенсировать недополученные бюджетом налоги сверхплановыми выплатами от Нафтогаза.
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Олег Чурий бюджет акциз
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