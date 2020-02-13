В НБУ придумали, как уменьшить дыру в бюджете

Национальный банк Украины рекомендует рассчитывать доходы бюджета от акцизов не в евро, а в гривне. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас общаемся с Министерством экономики, чтобы доходы бюджета меньше зависели от валютного курса. Вот тарифы на акцизы, которые номинированы в евро, по нашему мнению, лучше их номинировать в гривне", - сказал Чурий после встречи с представителями Европейской бизнес ассоциации.

По его словам, это позволит снизить влияние колебаний курса гривни на бюджет. "Мы это донесли. Минэкономики этот вопрос рассматривает", – добавил Чурий.