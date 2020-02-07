"Дыру" в бюджете можно перекрыть деньгами Газпрома – НБУ

Компенсировать недополученные поступления в госбюджет из-за курса гривни и инфляции можно за счет сверхплановых перечислений НАК "Нафтогаз Украины" из уплаченного Газпромом долга. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка (НБУ) за январь 2020 года.

В Нацбанке поясняют, что из-за более крепкой гривни и более низкой инфляции, чем заложено в бюджете, налоговые поступления от импортных и произведенных в Украине товаров могут быть ниже плана.

Также бюджет может недополучить доходов от акцизов на табачные изделия и рентной платы по добыче газа, прогнозируют в НБУ.

Компенсировать недополученные доходы можно за счет денег Нафтогаза и снижения расходов на обслуживание госдолга, отмечает регулятор.

"Есть существенные компенсаторы. Во-первых, это могут быть сверхплановые перечисления от НАК "Нафтогаз Украины" (как в виде налоговых платежей, так и дивидендов и части прибыли) в результате получения им компенсации от российского Газпрома. Во-вторых, крепкая гривня позволит сэкономить на операциях с валютным долгом", - говорится в отчете НБУ.