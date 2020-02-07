Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Дыру" в бюджете можно перекрыть деньгами Газпрома – НБУ

"Дыру" в бюджете можно перекрыть деньгами Газпрома – НБУ
07.02.2020, 14:54

НБУ предлагает компенсировать недополученные бюджетом налоги сверхплановыми выплатами от Нафтогаза

Компенсировать недополученные поступления в госбюджет из-за курса гривни и инфляции можно за счет сверхплановых перечислений НАК "Нафтогаз Украины" из уплаченного Газпромом долга. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка (НБУ) за январь 2020 года.

В Нацбанке поясняют, что из-за более крепкой гривни и более низкой инфляции, чем заложено в бюджете, налоговые поступления от импортных и произведенных в Украине товаров могут быть ниже плана.

Также бюджет может недополучить доходов от акцизов на табачные изделия и рентной платы по добыче газа, прогнозируют в НБУ.

Компенсировать недополученные доходы можно за счет денег Нафтогаза и снижения расходов на обслуживание госдолга, отмечает регулятор.

"Есть существенные компенсаторы. Во-первых, это могут быть сверхплановые перечисления от НАК "Нафтогаз Украины" (как в виде налоговых платежей, так и дивидендов и части прибыли) в результате получения им компенсации от российского Газпрома. Во-вторых, крепкая гривня позволит сэкономить на операциях с валютным долгом", - говорится в отчете НБУ.

Напишите нам
госбюджет замедление инфляции укрепление гривни госбюджет-2020 долг Газпрома
Комментарии
Последние новости
 