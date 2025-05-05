В Саудовской Аравии еще до падения цен на нефть возник рекордный с 2021-го дефицит бюджета

Нефтеперерабатывающий завод на восточном побережье Саудовской Аравии недалеко от города Дахран в Персидском заливе (фото - EPA)

Саудовская Аравия в первом квартале 2025 года зафиксировала фискальный дефицит в размере 58,7 млрд риалов ($15,7 млрд). Это самый высокий показатель с конца 2021 года, пишет Bloomberg.

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Дефицит бюджета королевства резко возрос еще до того, как последнее падение цен на нефть повлияло на финансы королевства. По итогам января-марта он уже значительно превышает половину ожидаемого правительством дефицита на 2025 год в размере 101 млрд риалов.

По данным Goldman Sachs Group, дефицит бюджета Саудовской Аравии в этом году может вырасти до $67 млрд из-за низких цен на нефть, что более чем вдвое превышает текущий прогноз правительства.

Цены на сырую нефть упали до самого низкого уровня за последние четыре года, поскольку Саудовская Аравия и ее союзники по нефтяному картелю ОПЕК+ ускоряют увеличение добычи.

С конца первого квартала цены на нефть марки Brent упали примерно с $75 за баррель до примерно $60. В этом году они упали примерно на 20%.

Чтобы избежать дефицита, правительству Саудовской Аравии было необходимо, чтобы цены в прошлом году были на уровне $93 за баррель. С учетом расходов суверенного фонда благосостояния на мегапроекты наследного принца Мухаммеда бин Салмана они должны быть еще выше – $108 за баррель.