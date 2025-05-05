У Саудівській Аравії ще до падіння цін на нафту виник рекордний з 2021-го дефіцит бюджету

Саудівська Аравія у першому кварталі 2025 року зафіксувала фіскальний дефіцит у розмірі $15,7 млрд

Нафтопереробний завод на східному узбережжі Саудівської Аравії неподалік міста Дахран у Перській затоці (фото - EPA)

Саудівська Аравія у першому кварталі 2025 року зафіксувала фіскальний дефіцит у розмірі 58,7 млрд ріалів ($15,7 млрд). Це найвищий показник з кінця 2021 року, пише Bloomberg.

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Дефіцит бюджету королівства різко зріс ще до того, як останнє падіння цін на нафту вплинуло на фінанси королівства. За підсумками січня-березня він уже значно перевищує половину очікуваного урядом дефіциту на 2025 рік у розмірі 101 млрд ріалів.

За даними Goldman Sachs Group, дефіцит бюджету Саудівської Аравії цього року може зрости до $67 млрд через низькі ціни на нафту, що більш ніж удвічі перевищує поточний прогноз уряду.

Ціни на сиру нафту впали до найнижчого рівня за останні чотири роки, оскільки Саудівська Аравія та її союзники з нафтового картелю ОПЕК+ прискорюють збільшення видобутку.

З кінця першого кварталу ціни на нафту марки Brent упали приблизно з $75 за барель до приблизно $60. Цього року вони впали приблизно на 20%.

Щоб уникнути дефіциту, уряду Саудівської Аравії було необхідно, щоб ціни торік були на рівні $93 за барель. З урахуванням витрат суверенного фонду добробуту на мегапроєкти наслідного принца Мухаммеда бін Салмана вони мали бути ще вищими – $108 за барель.