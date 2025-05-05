У Саудівській Аравії ще до падіння цін на нафту виник рекордний з 2021-го дефіцит бюджету
Саудівська Аравія у першому кварталі 2025 року зафіксувала фіскальний дефіцит у розмірі 58,7 млрд ріалів ($15,7 млрд). Це найвищий показник з кінця 2021 року, пише Bloomberg.
Дефіцит бюджету королівства різко зріс ще до того, як останнє падіння цін на нафту вплинуло на фінанси королівства. За підсумками січня-березня він уже значно перевищує половину очікуваного урядом дефіциту на 2025 рік у розмірі 101 млрд ріалів.
За даними Goldman Sachs Group, дефіцит бюджету Саудівської Аравії цього року може зрости до $67 млрд через низькі ціни на нафту, що більш ніж удвічі перевищує поточний прогноз уряду.
Ціни на сиру нафту впали до найнижчого рівня за останні чотири роки, оскільки Саудівська Аравія та її союзники з нафтового картелю ОПЕК+ прискорюють збільшення видобутку.
З кінця першого кварталу ціни на нафту марки Brent упали приблизно з $75 за барель до приблизно $60. Цього року вони впали приблизно на 20%.
Щоб уникнути дефіциту, уряду Саудівської Аравії було необхідно, щоб ціни торік були на рівні $93 за барель. З урахуванням витрат суверенного фонду добробуту на мегапроєкти наслідного принца Мухаммеда бін Салмана вони мали бути ще вищими – $108 за барель.
- 8 квітня аналітики Goldman Sachs припустили, що за "екстремального" сценарію ціна на нафту Brent впаде нижче ніж $40 за барель до кінця 2026 року.
- 10 квітня Міненерго США переглянуло свій прогноз щодо вартості ціни нафти. На поточний рік прогноз ціни на сорт Brent знизили з $74 до $68 за барель. На наступний рік – з $68 до $61.
- Зниження цін на нафту потенційно може скоротити нафтові доходи Росії, що фінансують її війну проти України, це відкриває можливість для послаблення російської воєнної машини та створює додатковий економічний тиск на агресора.