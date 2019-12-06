В Украине появилась новая платежная система

Национальный банк Украины согласовал правила международной платежной системы PayRun и внес сведения о ней в Реестр платежных систем.

Как сообщает пресс-служба НБУ, решение принято 2 декабря.

Платежной организацией международной системы PayRun является ООО Пейран (Киев), у которого есть лицензия НБУ на перевод средств в гривне без открытия счетов от 05.12.2016 г. №50.

В Нацбанке уточняют, что PayRun стала пятой международной платежной системой на рынке Украины, созданной небанковским финансовым учреждением - резидентом.

Список всех платежных систем, сведения о которых внесены в Реестр платежных систем, можно посмотреть здесь>>>

С 15 ноября НБУ упростил порядок выдачи лицензии на переводы в гривне.

В конце ноября НБУ согласовал условия и порядок деятельности международной платежной системы Transfast.

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