В Украине заработает новая международная платежная система

Национальный банк согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы Transfast.

Как сообщает пресс-служба НБУ, решение принято 25 ноября.

Transfast является глобальной системой перевода средств, которая предоставляет услуги в более чем 125 странах (в регионах Азии, Европы, Африки, США, Канады, Индии и Австралии) и насчитывает более 300 участников во всем мире.

В Нацбанке отмечают, что Transfast стала в Украине восьмой международной платежной системой, принадлежащей нерезиденту.

Перечень всех платежных систем, сведения о которых внесены в Реестр платежных систем, можно посмотреть здесь >>>