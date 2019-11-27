Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Украине заработает новая международная платежная система

В Украине заработает новая международная платежная система
27.11.2019, 18:18

Нацбанк согласовал условия и порядок деятельности платежной системы Transfast

Национальный банк согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы Transfast.

Как сообщает пресс-служба НБУ, решение принято 25 ноября.

Transfast является глобальной системой перевода средств, которая предоставляет услуги в более чем 125 странах (в регионах Азии, Европы, Африки, США, Канады, Индии и Австралии) и насчитывает более 300 участников во всем мире.

В Нацбанке отмечают, что Transfast стала в Украине восьмой международной платежной системой, принадлежащей нерезиденту.

Перечень всех платежных систем, сведения о которых внесены в Реестр платежных систем, можно посмотреть здесь >>>

Напишите нам
НБУ Transfast платежная система перевод денег
Комментарии
Последние новости
 