Денежные переводы в пределах Украины достигли 140 млрд грн

За январь-сентябрь объем денежных переводов в пределах Украины достиг почти 140 млрд грн или $5,3 млрд в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В НБУ отмечают, что традиционно самые популярные системы переводов небанковских учреждений - 89% от общего объема. Более 67% переводов прошли через системы Forpost (ООО Пост Финанс) и Почтовый перевод (Укрпочта).

Из-за границы в Украину поступило более $1,7 млрд в эквиваленте, что на 4% меньше, чем за девять месяцев 2018 года. В Нацбанке такое колебание связывают с сезонными факторами.

В Нацбанке уточнили, что в январе-сентябре в Украине трансграничные переводы фактически проходили через девять систем перевода, из них две созданы резидентами и семь - нерезидентами (четыре системы из США, по одной - из Грузии, Канады, Азербайджана).