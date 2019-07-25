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СБУ задержала российский танкер за блокаду украинских кораблей
25.07.2019, 15:45

Денежные переводы в пределах Украины превысили 93 млрд грн

Денежные переводы в пределах Украины превысили 93 млрд грн

По данным НБУ, за полгода объем денежных переводов в Украине вырос на треть

Объем денежных переводов в пределах Украины за первое полугодие вырос на треть (почти на 33,5%), по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и достиг почти 93,28 млрд грн или $3,47 млрд в эквиваленте. Об этом сообщает пресслужба Национального банка Украины.

Как отмечают в НБУ, самыми популярными традиционно остаются системы переводов небанковских учреждений - 90% от общего объема. Более 68% переводов внутри Украины было осуществлено через системы Forpost (ООО Пост Финанс) и Почтовый перевод (Укрпочта).

Из-за границы в Украину больше всего денег переводили из США и Италии. По объемам трансграничных переводов лидерство сохраняют американские системы перевода Western Union, MoneyGram, RIA: 92% - в Украине и 97% - из Украины.

В первом квартале в пределах Украины переведено почти 47 млрд грн (по сравнению с прошлым годом объем внутренних переводов вырос на треть).

Ранее сообщалось, что денежные переводы в мире бьют рекорд второй год подряд. Переводы в страны с низким и средним уровнем дохода достигли $529 млрд в 2018 году, что на 9,6% больше, чем в 2017 году.

Напомним, что по данным НБУ, за 2018 год в Украину поступило $2,3 млрд, за ее пределы - $294 млн. 

Нацбанк анонсировал концептуальные изменения на рынке платежей и переводов.

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Теги: денежные переводы, перевод
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