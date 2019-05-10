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10.05.2019, 11:03

Денежные переводы в мире бьют рекорд второй год подряд

Денежные переводы в мире бьют рекорд второй год подряд

Переводы в страны с низким и средним уровнем дохода достигли $529 млрд в 2018 году, что на 9,6% больше, чем в 2017 году

Денежные переводы в страны с низким и средним уровнем дохода достигли рекордно высокого уровня в 2018 году и составили $529 млрд, что на 9,6% больше по сравнению с предыдущим рекордным максимумом в $483 млрд в 2017 году. Об этом говорится в обзоре Всемирного банка по миграции и развитию.

По оценкам банка, глобальные денежные переводы, включая потоки в страны с высоким доходом достигли $689 млрд в 2018 году по сравнению с $633 млрд в 2017 году.

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Как отмечают в ВБ, за исключением Китая, денежные переводы в страны с низким и средним уровнем дохода ($462 млрд) были значительно больше, чем потоки прямых иностранных инвестиций в 2018 году ($344 млрд).

Среди стран основными получателями денежных переводов были Индия с $79 млрд, затем Китай ($67 млрд), Мексика ($36 млрд), Филиппины ($34 млрд) и Египет ($29 млрд).

Эксперты ВБ прогнозируют, что в 2019 году денежные переводы в страны с низким и средним уровнем дохода достигнут $550 млрд, что станет крупнейшим источником внешнего финансирования в таких странах.

По данным базы данных Всемирного банка по ценам на денежные переводы в мире, средняя глобальная стоимость отправки $200 оставалась высокой - около 7% в I квартале 2019 года. Сокращение затрат на денежные переводы до 3% к 2030 году является глобальной целью в рамках Цели устойчивого развития.

Самыми дорогими каналами переводов в первом I квартале этого года были банки, в среднем взимая комиссию в 11%.  За ними следуют почтовые отделения - более 7%.

После сообщения о 22-процентном росте в 2017 году денежные переводы в Европу и Центральную Азию увеличились примерно на 11% до $59 млрд в 2018 году. Продолжающийся рост экономической активности привел к увеличению исходящих денежных переводов из Польши, России, Испании и США, которые являются основными источниками денежных переводов в регионе.

Украина, крупнейший получатель денежных переводов в регионе, получила новый рекорд в размере $14 млрд долларов в 2018 году, что на 19% больше, чем в 2017 году. Как отмечают в ВБ, этот всплеск в Украине также отражает пересмотренную методологию оценки входящих денежных переводов, а также рост спроса в соседних странах на рабочих-мигрантов.

Напомним, что по данным НБУ, за 2018 год в Украину поступило $2,3 млрд, за ее пределы - $294 млн. 

 

 

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Теги: переводы, заробитчане, Всемирный банк, денежные переводы
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