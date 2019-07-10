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10.07.2019, 09:51

Рынок платежей и переводов ждут концептуальные изменения - НБУ

Рынок платежей и переводов ждут концептуальные изменения - НБУ

Фото: пресс-служба НБУ

Нацбанк начинает масштабную работу по фундаментальному обновлению системы законодательного регулирования рынка платежей и денежных переводов

Национальный банк Украины намерен гармонизировать с европейским национальное платежное законодательство в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"В частности, речь идет о старте процесса имплементации норм европейской директивы PSD2 (по Open Banking) в национальное законодательство, что усилит конкуренцию на финансовом рынке и будет способствовать инновационному развитию отечественного платежного рынка", - говорится в сообщении.

К работе будет привлечены внешние юридические эксперты при технической поддержке иностранных доноров.

Нацбанк планирует ввести некоторые новые платежные услуги (финансовые и нефинансовые). Вместо одной услуги по переводу средств появится восемь новых, в том числе шесть финансовых (внесение денег на платежный счет, снятие/списание средств с платежного счета, перевод с платежного счета, перевод с платежного счета за счет кредита, эмиссия/эквайринг, денежные переводы) и две нефинансовые (услуга инициирования платежа и услуга предоставления консолидированной информации по платежным счету).

Кроме того НБУ планирует трансформировать субъектов перевода средств и изменить роли платежных систем, в частности отменить необходимость создания или членства в платежной системе для предоставления платежных услуг (услуг по переводу денежных средств). Кроме поставщиков платежных услуг, на рынке должны появиться новые поставщики информационных услуг - инициирование платежа (PISP) ​​и предоставление консолидированной информации по платежным счету (AISP).

Нацбанк также хочет категоризировать поставщиков платежных услуг - в частности, платежные услуги смогут предоставлять банки, платежные учреждения, учреждения электронных денег, почтовые операторы, госучреждения и т.д. Появятся и поставщики ограниченных платежных услуг, например, телеком- и интернет-операторы, социальные проекты и т.д.

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В планах регулятора ввести открытый банкинг (безопасный онлайн-доступ к средствам и данных на клиентских счетах для отдельных категорий поставщиков, предоставляющих услуги инициирования платежа и предоставления консолидированной информации по счетам).

НБУ создаст новые правила лицензирования и регистрации небанковских учреждений, которые будут предоставлять платежные услуги, а также надзора за ними. Как отмечают в Нацбанке, речь идет об отмене предварительного получения статуса финансового учреждения перед обращением в Национальный банк для получения лицензии: статус финансового учреждения будет предоставляться одновременно с выдачей лицензии. Лицензия на предоставление платежных услуг будет выдаваться в электронной форме, а также в электронной форме будет происходить отчетность и взаимодействие между участниками рынка. Регистрация будет осуществляться за счет включения информации в Единый реестр поставщиков платежных услуг и услуг платежной инфраструктуры.

Нацбанк также создаст новое регулирование в сегменте электронных денег по субъектности их эмитентов и обеспечению операций по их обращению, а также предоставления права небанковским финучреждениям на эмиссию и эквайринг платежных карт, выпуск электронных денег, открытие карточных счетов (для платежей и расчетов).

В планах регулятора и внедрение платежных счетов вместе с процедурой страхования средств пользователей платежных услуг на таких счетах, а также ужесточение требований к защите платежных услуг, в частности установление требований по усиленной клиентской аутентификации и безопасному удаленному взаимодействию.

Изменения коснутся и повышения защиты прав пользователей платежных услуг. Будут установлены четкие требования к поставщикам по их обязанностям, введены лимиты ответственности по неавторизованными операциями и прочее.

Роль Нацбанка будет определена как регулятора рынка платежных услуг, наделенного правом контролировать предоставление платежных услуг, организовывать работу с обращениями пользователей услуг, а также правом осуществлять регулирование уровня ставки межбанковской комиссии по карточным платежным операциям и т.п.

Как отметил заместитель председателя Национального банка Сергей Холод, осуществление таких шагов будет способствовать осовремениванию госрегулирования в платежной отрасли и даст положительный импульс развитию инновационных бизнес-решений на рынке платежных услуг.

"Это создаст единые прозрачные правила для банковских и небанковских игроков, повысит конкуренцию за клиента и, как следствие, качество платежных услуг, а также введет новый уровень защиты их пользователей", - подчеркнул он.

В первом квартале в пределах Украины переведено почти 47 млрд грн (по сравнению с прошлым годом объем внутренних переводов вырос на треть).

Ранее сообщалось, что денежные переводы в мире бьют рекорд второй год подряд. Переводы в страны с низким и средним уровнем дохода достигли $529 млрд в 2018 году, что на 9,6% больше, чем в 2017 году.

Напомним, что по данным НБУ, за 2018 год в Украину поступило $2,3 млрд, за ее пределы - $294 млн. 

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Теги: НБУ, денежные переводы, рынок платежей
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