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11.05.2019, 14:01

Внутренние денежные переводы выросли на треть. Инфографика

Внутренние денежные переводы выросли на треть. Инфографика

В первом квартале в пределах Украины переведено почти 47 млрд грн

Объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств за первый квартал 2019 года вырос на треть (почти на 36%) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В пределах Украины переведено почти 46,8 млрд грн или $1,7 млрд, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Основной объем внутригосударственных переводов (90%) осуществляют системы, созданные небанковскими учреждениями.

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Из-за рубежа лидируют переводы из США и Израиля.

По объемам трансграничных переводов лидерство сохраняют системы перевода средств - резиденты США: 84% - в Украину и 96% - из Украины.

На 1 апреля действовали шесть систем денежных переводов: три из США и по одной из Грузии, Канады и Азербайджана. С их помощью в Украину перевели почти $506 млн, за пределы страны - $77,4 млн, внутри Украины - $0,3 млн.

Ранее сообщалось, что денежные переводы в мире бьют рекорд второй год подряд. Переводы в страны с низким и средним уровнем дохода достигли $529 млрд в 2018 году, что на 9,6% больше, чем в 2017 году.

Напомним, что по данным НБУ, за 2018 год в Украину поступило $2,3 млрд, за ее пределы - $294 млн. 

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Теги: НБУ, денежные переводы
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