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НБУ упростил выдачу лицензий на переводы в гривне

НБУ упростил выдачу лицензий на переводы в гривне
15.11.2019, 08:16

Небанковские учреждения не будут согласовывать с Нацбанком внутренние правила перевода денег

С 15 ноября Национальный банк Украины упростил порядок выдачи небанковским учреждениям лицензии на денежные переводы в национальной валюте без открытия счетов.

Как сообщает пресс-служба НБУ, регулятор отменил обязательное  согласование внутренних правил о переводе средств.

"Отныне в пакете документов для получения лицензии вместо внутренних правил о переводе средств будет подаваться информационная справка об условиях и порядке предоставления небанковским учреждением услуг по переводу средств в форме опросника по установленному образцу", - говорится в сообщении.

В Нацбанке считают, что такая форма более понятна и прозрачна для заявителя. Кроме того, на ее подготовку и обработку потребуется меньше времени.

Образец такой справки в форме опросника размещен на сайте НБУ в разделе "Формы документов для получения лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов".

В НБУ уточняют, что внутренние правила перевода средств становятся документом исключительно внутреннего пользования небанковского учреждения. Они разрабатываются и утверждаются до начала предоставления услуг по переводу денег.

Кроме того, НБУ обновил требования к бизнес-плану, который подается небанковским учреждением в Нацбанк для получения лицензии.

Изменения утверждены постановлением НБУ от 6 ноября №128, которое вступает в силу с 15 ноября.

  • В июле НБУ анонсировал концептуальные изменения на рынке платежей и переводов. Тогда в Нацбанк объявили, что намерены гармонизировать с европейским национальное платежное законодательство в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации с ЕС.
  • По данным НБУ, за январь-сентябрь объем денежных переводов в пределах Украины достиг почти 140 млрд грн или $5,3 млрд в эквиваленте. В НБУ отмечают, что самые популярные системы переводов небанковских учреждений - 89% от общего объема.

 

 

 

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