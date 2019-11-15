НБУ упростил выдачу лицензий на переводы в гривне

С 15 ноября Национальный банк Украины упростил порядок выдачи небанковским учреждениям лицензии на денежные переводы в национальной валюте без открытия счетов.

Как сообщает пресс-служба НБУ, регулятор отменил обязательное согласование внутренних правил о переводе средств.

"Отныне в пакете документов для получения лицензии вместо внутренних правил о переводе средств будет подаваться информационная справка об условиях и порядке предоставления небанковским учреждением услуг по переводу средств в форме опросника по установленному образцу", - говорится в сообщении.

В Нацбанке считают, что такая форма более понятна и прозрачна для заявителя. Кроме того, на ее подготовку и обработку потребуется меньше времени.

Образец такой справки в форме опросника размещен на сайте НБУ в разделе "Формы документов для получения лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов".

В НБУ уточняют, что внутренние правила перевода средств становятся документом исключительно внутреннего пользования небанковского учреждения. Они разрабатываются и утверждаются до начала предоставления услуг по переводу денег.

Кроме того, НБУ обновил требования к бизнес-плану, который подается небанковским учреждением в Нацбанк для получения лицензии.

Изменения утверждены постановлением НБУ от 6 ноября №128, которое вступает в силу с 15 ноября.