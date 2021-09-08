В Украине появились первые легальные коллекторские компании

Национальный банк Украины зарегистрировал первые коллекторские компании: ООО "Компания Аксилиум", ООО "Инфидис", ООО "Финтех-колект", ООО "Служба выполнения взыскания", ООО "Украинское коллекторское агентство". Об этом сказано в сообщении НБУ.

Регулятор напомнил, что в Украине в 2021 году впервые появилось законодательное регулирование поведения коллекторских компаний и финансовых учреждений во время урегулирования просроченной задолженности по потребительским кредитам.

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Все компании, которые на день введения в действие соответствующих законодательных требований осуществляли деятельность по урегулированию просроченной задолженности и планировали продолжать ее, имели срок (с 14 июля в 13 августа 2021 года), чтобы подать в НБУ необходимые документы для включения в реестр коллекторских компаний.

В НБУ подчеркнули, что только компании, внесенные в реестр, имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц. После 14 октября 2021 года в случае отсутствия компании в реестре, кредитор или новый кредитор будут обязаны досрочно расторгнуть договор с ней на оказание услуг.

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19 марта Верховная Рада приняла законопроект № 4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности. 12 апреля закон подписал президент Владимир Зеленский, а 14 июля закон вступил в силу. НБУ установил тариф для компаний, которые подают заявление для регистрации в качестве коллекторской компании.

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Юрий Тарасовский

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