Зеленский подписал закон о защите должников от недобросовестных коллекторов

Президент Владимир Зеленский подписал Закон об урегулировании коллекторской деятельности (№ 1349-IX). Документ призван защитить должников от действий недобросовестных коллекторов, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Подписанный документ вводит четкие правила поведения как для кредиторов, так и для коллекторов при урегулировании проблемной задолженности.

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Закон устанавливает требования к кредитодателям и коллекторским компаниям, в частности: придерживаться этического поведения с должником; информировать его в случае привлечения коллекторской компании или уступки права требования новому кредитору; заключать договоры только с компаниями, включенными в реестр коллекторских компаний, который ведет НБУ; контролировать действия привлеченных коллекторских компаний. За несоблюдение этих требований предусмотрены штрафы.

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Документ также устанавливает требования к взаимодействию с потребителем (либо его представителем) при урегулировании просроченной задолженности.

НБУ получает полномочия контролировать соблюдение банками, другими финансовыми учреждениями и коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.

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19 марта Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности.

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Юрий Тарасовский

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