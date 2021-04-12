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Зеленский подписал закон о защите должников от недобросовестных коллекторов

12.04.2021, 14:41
Зеленский подписал закон о защите должников от недобросовестных коллекторов - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подписал Закон об урегулировании коллекторской деятельности (№ 1349-IX). Документ призван защитить должников от действий недобросовестных коллекторов, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Подписанный документ вводит четкие правила поведения как для кредиторов, так и для коллекторов при урегулировании проблемной задолженности.

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Закон устанавливает требования к кредитодателям и коллекторским компаниям, в частности: придерживаться этического поведения с должником; информировать его в случае привлечения коллекторской компании или уступки права требования новому кредитору; заключать договоры только с компаниями, включенными в реестр коллекторских компаний, который ведет НБУ; контролировать действия привлеченных коллекторских компаний. За несоблюдение этих требований предусмотрены штрафы.

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Документ также устанавливает требования к взаимодействию с потребителем (либо его представителем) при урегулировании просроченной задолженности.

НБУ получает полномочия контролировать соблюдение банками, другими финансовыми учреждениями и коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.

Читайте также
Угрозы и шантаж коллекторов. Как защитить свои права

  • 19 марта Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности.

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Юрий Тарасовский
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