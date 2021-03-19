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Верховная Рада ограничила работу коллекторов: какие права получат должники

19.03.2021, 15:26
Верховная Рада ограничила работу коллекторов: какие права получат должники - Фото
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности. Об этом сообщает пресс-служба парламента.     

"Закон защищает права потребителей-должников и ограничивает доступ к рынку потенциально недобросовестных коллекторов", – говорится в сообщении.

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Документ устанавливает требования к коллекторам при урегулировании просроченной задолженности. В частности, коллекторы должны соблюдать нормы этического поведения.

Коллекторам разрешено звонить должнику, вести личные переговоры, писать сообщения и письма, как по адресу проживания, так и по месту работы.

Во время первого контакта с должником, коллектор должен сообщить название своей компании, имя представителя, от лица которого он уполномочен взыскать долг.

Должник имеет право запросить подтверждающие документы об обосновании взыскания долга. Документы должны быть предоставлены в течении семи рабочих дней.

Должника обязательно будут информировать, что к взысканию долга привлечена коллекторская компания или что его долг переуступлен новому кредитору.

Коллекторской деятельностью могут заниматься только компании, внесенные в Реестр коллекторских компаний.

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Кредитор обязан сообщать Национальному банку Украины о заключении договора с коллекторской компанией. Он должен контролировать действия привлеченных коллекторских компаний и давать рекомендации по устранению нарушений.

Кредитор должен в одностороннем порядке расторгнуть договор с коллекторской компанией в случае ее исключения из Реестра коллекторских компаний или в случае нарушения коллектором требований к этическому поведению (если таких нарушений буде два и больше в год).

Согласно принятому закону, НБУ получает полномочиями по надзору за соблюдением коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей.

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Роман Брыль
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