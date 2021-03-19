Верховная Рада ограничила работу коллекторов: какие права получат должники
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
"Закон защищает права потребителей-должников и ограничивает доступ к рынку потенциально недобросовестных коллекторов", – говорится в сообщении.
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Документ устанавливает требования к коллекторам при урегулировании просроченной задолженности. В частности, коллекторы должны соблюдать нормы этического поведения.
Коллекторам разрешено звонить должнику, вести личные переговоры, писать сообщения и письма, как по адресу проживания, так и по месту работы.
Во время первого контакта с должником, коллектор должен сообщить название своей компании, имя представителя, от лица которого он уполномочен взыскать долг.
Должник имеет право запросить подтверждающие документы об обосновании взыскания долга. Документы должны быть предоставлены в течении семи рабочих дней.
Должника обязательно будут информировать, что к взысканию долга привлечена коллекторская компания или что его долг переуступлен новому кредитору.
Коллекторской деятельностью могут заниматься только компании, внесенные в Реестр коллекторских компаний.
Кредитор обязан сообщать Национальному банку Украины о заключении договора с коллекторской компанией. Он должен контролировать действия привлеченных коллекторских компаний и давать рекомендации по устранению нарушений.
Кредитор должен в одностороннем порядке расторгнуть договор с коллекторской компанией в случае ее исключения из Реестра коллекторских компаний или в случае нарушения коллектором требований к этическому поведению (если таких нарушений буде два и больше в год).
Согласно принятому закону, НБУ получает полномочиями по надзору за соблюдением коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей.
- 27 января 2021 года Верховная Рада 355 голосами приняли в первом чтении законопроект №4241.
- 8 февраля полиция накрыла преступную группу коллекторов, которые занимались оригинальным шантажом.
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