Верховная Рада одобрила законопроект о коллекторах: что он предусматривает

Депутаты Верховной Рады 355 голосами приняли в первом чтении законопроект №4241 "О защите должников при урегулировании просроченной задолженности". Об это сообщается на парламентском портале.

Принятый законопроект устанавливает четкие правила работы коллекторов, требования к этическому поведению с должниками, санкции за возможные нарушения, надзор за коллекторской деятельностью.

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В частности, появится публичный реестр коллекторских компаний, который будет вести Национальный банк. Все коллекторские компании должны будут зарегистрироваться в нем.

Также надзор за коллекторами и их поведением в отношении потребителей будет осуществлять НБУ. Нацбанк будет контролировать соблюдение коллекторами законодательства, устанавливать дополнительные требования к взаимодействию с потребителями, защищать права потребителей, рассматривать обращения граждан. Также НБУ сможет штрафовать нарушителей или исключать их из реестра

Банки и финансовые компании еще на этапе подписания кредитного договора должны будут предупреждать клиента о возможности привлечения коллектора в случае просрочки платежей. Кредитор также должен будет публиковать информацию о коллекторской компании на своем сайте.

Коллекторы должны будут соблюдать требования по этическому поведению при взаимодействии с гражданами. Законопроект устанавливает исключительный перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и вводит ограничения на максимальную частоту такого взаимодействия. За нарушение предусмотрена ответственность от штрафов до исключения из реестра коллекторских компаний.

В мае 2020 года НБУ пообещал усилить защиту потребителей от коллекторов.

В начале сентября НБУ посоветовал украинцам, как защититься от угроз коллекторов.

21 октября в Верховной Раде 21 октября зарегистрирован законопроект о защите должников (№4241), который предусматривает возможность применения санкций к коллекторам в случае несоблюдения ими требований этического поведения.

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Роман Брыль

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