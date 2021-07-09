Сколько стоит зарегистрировать коллекторскую компанию: НБУ установил тариф

Национальный банк установил тариф для компаний, которые не являются финансовыми учреждениями и подают заявление для регистрации в качестве коллекторской компании. Этот тариф составит 24 000 грн, сообщает пресс-служба НБУ.

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Как пояснил регулятор, изменения в Закон "О потребительском кредитовании" предусматривают, что для регистрации коллекторской компании нужно подать том числе и документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение пакета документов. Поэтому НБУ как регулятор коллекторских компаний вводит новую банковскую услугу по регистрации коллекторских компаний с установлением соответствующего тарифа на нее.

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19 марта Верховная Рада приняла законопроект № 4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности. 12 апреля его подписал президент Владимир Зеленский.

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Юрий Тарасовский

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