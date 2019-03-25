В Украине запустят крупный завод по переработке мусора

Финансовая группа ICU до конца 2019 года рассчитывает запустить в Житомире крупнейший в Украине завод по переработке несортированных твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом сказал управляющий партнер ICU Макар Пасенюк в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Мы рассчитываем запустить завод до конца этого года. Делать какие-то выводы по первым итогам работы, сможем, очевидно, только в конце 2020 года. Это весьма динамичный бизнес, большое количество факторов влияет на его работу", - сказал Пасенюк.

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По его словам, мусор на заводе будет перерабатываться по МБО-Т технологии (механическая, биологическая и термическая обработка и переработка твердых коммунальных отходов). В Украине она еще не внедрялась.

После тестирования этой бизнес-модели группа может предложить ее для потенциального соинвестирования, добавил Пасенюк.

Ранее сообщалось, что компания МС Социальный проект (входит в состав ICU) инвестирует от 7 до 10 млн евро в строительство в Житомире завода по переработке твердых бытовых отходов.

После реализации этого проекта группа рассмотрит возможность строительства таких заводов и в других городах Украины.

Подрядчиком выступает хорватская компания Тehnix, которая разработала МБО-Т технологию.

Проектная мощность завода предполагает переработку около 82 000 тонн ТБО в год. Глубина переработки будет достигать 85–95%.