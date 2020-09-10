В Украине запустили платформу для жалоб на банки и коллекторов: фото

В Украине запустили в тестовом режиме платформу ФинСкарга, на которой любой желающий может бесплатно пожаловаться на банк или микрофинансовую организацию, сообщается на сайте Украинской ассоциация Финтех и инновационных компаний (UAFIC), которая запустила платформу при поддержке USAID.

"Сегодня мы наблюдаем очень много нарушений со стороны финансовых учреждений. Уже в сентябре мы ожидаем, что платформа получит 500 обращений от граждан, и будем способствовать решению их проблемных вопросов с банками, МФО или коллекторскими компаниями", - отметил председатель правления UAFIC Ростислав Дюк.

На платформе можно подать жалобу, если банк, например, самовольно увеличил вам кредитный лимит по карте, предоставил непрозрачные условия кредитования, отказал в реструктуризации или даже если банкомат не выдал деньги.

Далее жалоба подается в банки. Если ответ пользователя не устроит, он может запросить медиацию (альтернативный процесс разрешения споров без судебных разбирательств).

"Каждый может оставить свою жалобу на платформе и быть уверенным, что она будет передана для рассмотрения в соответствующую финансовое учреждение. Если же последняя не сможет помочь своему клиенту, жалоба будет рассматриваться регулятором и может дойти до суда", - отметил Дюк.

Все услуги платформы для граждан — бесплатны. Платформу уже поддержали 25 игроков рынка 7 банков и 18 МФО.

Планируется, что полноценно платформа заработает в ноябре 2020 года. Сервис будет доступен для использования онлайн с любых устройств. Официальный старт платформы - в конце 2020 года.

В мае НБУ предложил установить единые стандарты рыночного поведения при взыскании проблемной задолженности с заемщиков.

В начале сентября Нацбанк опубликовал ряд советов, как украинцам спастись от коллекторов.

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Сергей Чигирь

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