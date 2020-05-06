НБУ усилит защиту прав потребителей от коллекторов

Национальный банк Украины предлагает установить единые стандарты рыночного поведения при взыскании проблемной задолженности с заемщиков и планирует вести реестр коллекторских компаний, работающих по договору комиссии/поручения. Они смогут предоставлять услуги по взысканию проблемной задолженности в пользу третьих лиц по договорам о предоставлении финуслуг только после соответствующей регистрации Нацбанком. Об этом говорится в опубликованной НБУ Белой книге "Будущее регулирования рынка факторинга".

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Предложенное НБУ регулирования рынка факторинга имеет две ключевые цели:

- способствовать развитию в Украине классического торгового факторинга как инструмента доступного и быстрого финансирования и управления дебиторской задолженностью для бизнеса;

- установить требования по прозрачности и соблюдения рыночного поведения при осуществлении коллекторской деятельности и разграничить ее с рынком торгового факторинга.

"Недобросовестное поведение некоторых коллекторских компаний, которые работают, в том числе через факторинговые компании или их привлечением, при взыскании проблемной задолженности приводит к нарушению прав должников, а также других лиц, связанных с должником (например, родственников должника)", - указано в документе. Поэтому, Нацбанк будет осуществлять усиленный надзор за соблюдением прав физлиц-должников при взыскании проблемной задолженности.

Дополнительно, НБУ установит требования к коллекторским компаниям, которых будут привлекать банки, и к заключенным договорам между ними. Договоры предусматривают, что финучреждение осуществляет контроль за деятельностью коллектора. Финучреждение должно будет иметь внутреннее положение о работе с коллекторами, раскрывать информацию о них, и нести ответственность за противоправную деятельность коллекторских компаний по отношению к заемщикам.

Во время надзора за факторинговыми компаниями НБУ будет контролировать соблюдение таких критериев и требований:

В декабре 2019-го Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу законопроект №2133 о защите прав должников при осуществлении коллекторской деятельности, которым предлагается запретить коллекторам запугивать должников, дезинформировать их, угрожать и сообщать им неправдивые данные относительно их задолженности.

С июля 2020 Нацбанк будет контролировать исполнение законодательства коллекторскими компаниями.

12 сентября Верховная Рада приняла закон о "сплит", который разделяет полномочия Нацкомфинуслуг между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦФБР).

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"