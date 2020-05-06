Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

НБУ усилит защиту прав потребителей от коллекторов

НБУ усилит защиту прав потребителей от коллекторов
06.05.2020, 14:05

НБУ хочет регистрировать коллекторские компании и пропишет требования к ним

Национальный банк Украины предлагает установить единые стандарты рыночного поведения при взыскании проблемной задолженности с заемщиков и планирует вести реестр коллекторских компаний, работающих по договору комиссии/поручения. Они смогут предоставлять услуги по взысканию проблемной задолженности в пользу третьих лиц по договорам о предоставлении финуслуг только после соответствующей регистрации Нацбанком. Об этом говорится в опубликованной НБУ Белой книге "Будущее регулирования рынка факторинга".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Предложенное НБУ регулирования рынка факторинга имеет две ключевые цели:

- способствовать развитию в Украине классического торгового факторинга как инструмента доступного и быстрого финансирования и управления дебиторской задолженностью для бизнеса;

- установить требования по прозрачности и соблюдения рыночного поведения при осуществлении коллекторской деятельности и разграничить ее с рынком торгового факторинга.

"Недобросовестное поведение некоторых коллекторских компаний, которые работают, в том числе через факторинговые компании или их привлечением, при взыскании проблемной задолженности приводит к нарушению прав должников, а также других лиц, связанных с должником (например, родственников должника)", - указано в документе. Поэтому, Нацбанк будет осуществлять усиленный надзор за соблюдением прав физлиц-должников при взыскании проблемной задолженности.

Дополнительно, НБУ установит требования к коллекторским компаниям, которых будут привлекать банки, и к заключенным договорам между ними. Договоры предусматривают, что  финучреждение осуществляет контроль за деятельностью коллектора. Финучреждение должно будет иметь внутреннее положение о работе с коллекторами, раскрывать информацию о них, и нести ответственность за противоправную деятельность коллекторских компаний по отношению к заемщикам.

Во время надзора за факторинговыми компаниями НБУ будет контролировать соблюдение таких критериев и требований:

НБУ усилит защиту прав потребителей от коллекторов

  • В декабре 2019-го Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу законопроект №2133 о защите прав должников при осуществлении коллекторской деятельности, которым предлагается запретить коллекторам запугивать должников, дезинформировать их, угрожать и сообщать им неправдивые данные относительно их задолженности.

  • С июля 2020 Нацбанк будет контролировать исполнение законодательства коллекторскими компаниями.

  • 12 сентября Верховная Рада приняла закон о "сплит", который разделяет полномочия Нацкомфинуслуг между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦФБР).

 

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

Светлана Заражевская
Напишите нам
нацбанк коллекторы сплит факторинг
Комментарии
Последние новости
 