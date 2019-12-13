Рада поддержала в первом чтении законопроект о коллекторах

Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу законопроект №2133 о защите прав должников при осуществлении коллекторской деятельности.

Инициаторы законопроекта - депутаты от фракции Батьківщина во главе с ее лидером Юлией Тимошенко.

Документом предлагается запретить коллекторам запугивать должников, дезинформировать их, угрожать и сообщать им неправдивые данные относительно их задолженности.

Законопроект также содержит запрет на использование коллекторами вульгарной или нецензурной лексики, фраз, затрагивающих личную честь и достоинство должника, его деловую репутацию, а также использовать силу.

При этом коллекторам могут запретить скрывать свой номер и сообщать о задолженности третьим лицам.

За нарушение этих и других норм, прописанных в документе, коллекторов предлагают штрафовать на сумму от 5000 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (85 000 - 170 000 грн) - за нарушения во время урегулирования просроченной задолженности по жилищно-коммунальным услугам.

Штраф в сумме от 20 000 до 50 000 необлагаемых минимумов (340 000 - 850 000 грн) предлагается установить, если нарушения связаны с получением дохода в особо крупных размерах, то есть если сумма дохода минимум в 1000 раз превысила необлагаемый минимум.

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