Чешские коллекторы пришли за долгами украинцев. Их не пугают даже наши суды

В небольшом конференц-зале посольства Чехии в Украине совсем не было места, когда чешская компания APS рассказывала, как она будет искать подходы к многочисленным должникам украинских банков. Необычная причина аншлага не должна преуменьшать значимость события для финансового рынка: теперь в Украине работает один из крупнейших европейских коллекторов.

Псле события LIGA.net поговорила с региональным менеджером APS Робертом Македоном об инвестициях в Украину и украинской судебной системе. Как и с кем чехи собираются работать в Украине?

РЫНОК ПЛОХИХ ДОЛГОВ В УКРАИНЕ: МАСШТАБЫ БЕДСТВИЯ Банковский кризис 2014-2015 годов похоронил 94 банка. Всех принял на себя Фонд гарантирования вкладов физлиц, который вместе с активами банкротов получил и серьезную проблему – что делать с 500 млрд грн ($18-20 млрд) безнадежных долгов или же NPL – non-performing loans, кредиты, которые не обслуживаются. На кредитные портфели приходится 80% всех активов Фонда гарантирования. Вернуть все 500 млрд – нереальная задача: фактическая стоимость кредитов не превышала 100 млрд. Часто заемщиками были компании-пустышки, которые не вели никакой деятельности, залогами выступали мусорные ценные бумаги (например, акции и облигации таких же пустышек), либо их вообще не было. Фонд пытается продавать кредитные портфели банкротов через систему Prozorro, но пока успехи скромные: 19 млрд грн с начала кризиса. Крупнейшая сделка – продажа недостроенного ТРЦ Республика в Киеве за 777 млн грн. Читайте также Столичный офис банка Киевская Русь выставили на продажу Еще один украинский банк ликвидирован Последний фокус. Как Укринбанк сбежал из Фонда гарантирования Основные покупатели плохих долгов – коллекторские компании, которые затем либо пытаются более основательно "обрабатывать" должников, либо перепродают заемщикам их же долги с дисконтом. Относительно крупные кредиты, как правило, выкупают сами компании-должники или их конкуренты. С 2017 года Фонд пытается привлечь сюда иностранный капитал: в Украину пригласили две американских торговых площадки – First Financial Network и DebtX и одну европейскую – Cohen. Продажи уже были, но в Фонде не скрывают, что они не оправдали ожиданий. Пока из иностранцев на украинском рынке активно работает только польская PrimoCollect, которая специализируется на долгах физлиц. Вторая гигантская часть рынка "плохих" активов – NPL в работающих банках. По данным НБУ на июнь 2019 года, в "живой" банковской системе не обслуживается 51,4% кредитных портфелей – около $15 млрд. То есть половину денег, которую банки дали в долг своим клиентам, просто не вернули. Самая сложная ситуация у госбанков – их заемщики решили не возвращать 66% полученных кредитов.

APS Holding – кто это такие

Согласно отчету Deloitte, APS Holding вошла в топ-20 крупнейших покупателей NPL в Европе за последние пять лет: с 2014 года компания приобрела активов на 6,9 млрд евро. По итогам трех кварталов 2018-го, APS стала второй, уступив по объемам сделок (2,3 млрд евро) только норвежской B2 Holding.

Штаб-квартира APS находится в Праге. С момента основания в 2004 году, компания расширилась на 17 стран. В фокусе – юго-восточная Европа, из необычных рынков – Вьетнам, в планах – Испания, Италия и Португалия.

Компания специализируется на коллекторском бизнесе (своими силами покупает и "возвращает" плохие кредиты, в том числе с помощью колл-центра на 400 человек, всего в штате более 800 сотрудников), но может покупать активы и под перепродажу или выступать "сервисером" – площадкой, которая сводит продавцов и покупателей.

Общий портфель активов APS – 8,8 млрд евро. Покупают и очень большие портфолио: в 2017 компания приобрела в Румынии пул NPL на 1,3 млрд евро.

Как чехи будут работать в Украине

APS заходит Украину не в одиночку – первые шаги на нашем рынке чехи будут делать совместно с крупным украинским коллектором Avistar. По оценке APS, здесь ей понадобится офис на 300 сотрудников.

У чехов пока нет конкретных целей по инвестициям в Украину, но 100 млн евро (около 2,6 млрд грн) на первом этапе – вполне реалистичный объем, рассказал LIGA.net Роберт Македон. Ориентир по стоимости одного лота – 15-25 млн евро.

Что собираются покупать и как будут возвращать долги

APS уже успела близко познакомиться с украинскими "плохими" кредитами: в январе 2019 года компания купила у Фонда гарантирования пул кредитов 21 банка номинальным объемом 8 млрд грн. Сумма сделки составила 62 млн грн – 0,77% от номинала.

Чехам досталось 335 кредитов, 260 из них – долги малого-среднего бизнеса. Компания не собирается ограничиваться одним или несколькими типами заемщиков (физлица, небольшой бизнес etc). Аналогично и с продавцами: APS интересуют как активы Фонда гарантирования, так и плохие портфели работающих банков, говорит Македон.

По его словам, обычно цикл "обработки" NPL-портфеля занимает 4-5 лет.

Почему их не пугает даже Барышевский райсуд

Украинский рынок заинтересовал чешского коллектора еще 4 года назад, но все это время APS только присматривалась к стране, несмотря на настоящий бум NPL-активов. Одна из причин – слабая защита прав кредиторов.

Бесконечные судебные процессы, когда пострадавшие кредиторы годами не могут добиться возврата долгов – чехов такая перспектива уже не пугает: ситуация в Украине улучшилась, считает Македон.

"Местное законодательство шагнуло вперед в смысле защиты прав кредиторов, открытость и транспарентность – едва ли не главные слова в заявлениях чиновников, предпринимателей и политиков, – отмечает он. – Поэтому мы надеемся, что уже в скором времени украинский рынок будет работать по правилам, к которым мы давно привыкли".