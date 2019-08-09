Чешские коллекторы пришли за долгами украинцев. Их не пугают даже наши суды

В небольшом конференц-зале посольства Чехии в Украине совсем не было места, когда чешская компания APS рассказывала, как она будет искать подходы к многочисленным должникам украинских банков. Необычная причина аншлага не должна преуменьшать значимость события для финансового рынка: теперь в Украине работает один из крупнейших европейских коллекторов.
Псле события LIGA.net поговорила с региональным менеджером APS Робертом Македоном об инвестициях в Украину и украинской судебной системе. Как и с кем чехи собираются работать в Украине?
РЫНОК ПЛОХИХ ДОЛГОВ В УКРАИНЕ: МАСШТАБЫ БЕДСТВИЯ
Банковский кризис 2014-2015 годов похоронил 94 банка. Всех принял на себя Фонд гарантирования вкладов физлиц, который вместе с активами банкротов получил и серьезную проблему – что делать с 500 млрд грн ($18-20 млрд) безнадежных долгов или же NPL – non-performing loans, кредиты, которые не обслуживаются.
На кредитные портфели приходится 80% всех активов Фонда гарантирования. Вернуть все 500 млрд – нереальная задача: фактическая стоимость кредитов не превышала 100 млрд. Часто заемщиками были компании-пустышки, которые не вели никакой деятельности, залогами выступали мусорные ценные бумаги (например, акции и облигации таких же пустышек), либо их вообще не было.
Фонд пытается продавать кредитные портфели банкротов через систему Prozorro, но пока успехи скромные: 19 млрд грн с начала кризиса. Крупнейшая сделка – продажа недостроенного ТРЦ Республика в Киеве за 777 млн грн.
Основные покупатели плохих долгов – коллекторские компании, которые затем либо пытаются более основательно "обрабатывать" должников, либо перепродают заемщикам их же долги с дисконтом. Относительно крупные кредиты, как правило, выкупают сами компании-должники или их конкуренты.
С 2017 года Фонд пытается привлечь сюда иностранный капитал: в Украину пригласили две американских торговых площадки – First Financial Network и DebtX и одну европейскую – Cohen. Продажи уже были, но в Фонде не скрывают, что они не оправдали ожиданий. Пока из иностранцев на украинском рынке активно работает только польская PrimoCollect, которая специализируется на долгах физлиц.
Вторая гигантская часть рынка "плохих" активов – NPL в работающих банках. По данным НБУ на июнь 2019 года, в "живой" банковской системе не обслуживается 51,4% кредитных портфелей – около $15 млрд. То есть половину денег, которую банки дали в долг своим клиентам, просто не вернули. Самая сложная ситуация у госбанков – их заемщики решили не возвращать 66% полученных кредитов.
Согласно отчету Deloitte, APS Holding вошла в топ-20 крупнейших покупателей NPL в Европе за последние пять лет: с 2014 года компания приобрела активов на 6,9 млрд евро. По итогам трех кварталов 2018-го, APS стала второй, уступив по объемам сделок (2,3 млрд евро) только норвежской B2 Holding.
Штаб-квартира APS находится в Праге. С момента основания в 2004 году, компания расширилась на 17 стран. В фокусе – юго-восточная Европа, из необычных рынков – Вьетнам, в планах – Испания, Италия и Португалия.
Компания специализируется на коллекторском бизнесе (своими силами покупает и "возвращает" плохие кредиты, в том числе с помощью колл-центра на 400 человек, всего в штате более 800 сотрудников), но может покупать активы и под перепродажу или выступать "сервисером" – площадкой, которая сводит продавцов и покупателей.
Общий портфель активов APS – 8,8 млрд евро. Покупают и очень большие портфолио: в 2017 компания приобрела в Румынии пул NPL на 1,3 млрд евро.
APS заходит Украину не в одиночку – первые шаги на нашем рынке чехи будут делать совместно с крупным украинским коллектором Avistar. По оценке APS, здесь ей понадобится офис на 300 сотрудников.
У чехов пока нет конкретных целей по инвестициям в Украину, но 100 млн евро (около 2,6 млрд грн) на первом этапе – вполне реалистичный объем, рассказал LIGA.net Роберт Македон. Ориентир по стоимости одного лота – 15-25 млн евро.
APS уже успела близко познакомиться с украинскими "плохими" кредитами: в январе 2019 года компания купила у Фонда гарантирования пул кредитов 21 банка номинальным объемом 8 млрд грн. Сумма сделки составила 62 млн грн – 0,77% от номинала.
Чехам досталось 335 кредитов, 260 из них – долги малого-среднего бизнеса. Компания не собирается ограничиваться одним или несколькими типами заемщиков (физлица, небольшой бизнес etc). Аналогично и с продавцами: APS интересуют как активы Фонда гарантирования, так и плохие портфели работающих банков, говорит Македон.
По его словам, обычно цикл "обработки" NPL-портфеля занимает 4-5 лет.
Украинский рынок заинтересовал чешского коллектора еще 4 года назад, но все это время APS только присматривалась к стране, несмотря на настоящий бум NPL-активов. Одна из причин – слабая защита прав кредиторов.
Бесконечные судебные процессы, когда пострадавшие кредиторы годами не могут добиться возврата долгов – чехов такая перспектива уже не пугает: ситуация в Украине улучшилась, считает Македон.
"Местное законодательство шагнуло вперед в смысле защиты прав кредиторов, открытость и транспарентность – едва ли не главные слова в заявлениях чиновников, предпринимателей и политиков, – отмечает он. – Поэтому мы надеемся, что уже в скором времени украинский рынок будет работать по правилам, к которым мы давно привыкли".