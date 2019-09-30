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Банк не может передавать коллектору долг без предупреждения - НБУ

Банк не может передавать коллектору долг без предупреждения - НБУ
30.09.2019, 15:22

С июля 2020 года Нацбанк будет контролировать выполнение законодательства коллекторскими компаниями

Банк не имеет права передавать задолженность физического лица и его контакты коллекторской компании или третьему лицу без предупреждения. Об этом рассказала в интервью УНИАН начальник управления Национального банка Украины по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.

По ее словам, банк обязан проверять номера телефонов знакомых, указанные заемщиком в кредитной заявке, но только с письменного согласия этих людей.

"Телефонный номер - это персональные данные. И когда человек в кредитной заявке указывает контакты знакомых, банк не имеет права без письменного согласия этих знакомых обрабатывать их данные", - сказала Лобайчук.

Она отметила,что Верховная Рада приняла закона о "сплите", поэтому с июля 2020 года НБУ станет регулятором для коллекторов и будет контролировать выполнение этих норм.

"Согласно Закону О защите персональных данных, за такие нарушения предусмотрена уголовная ответственность руководства банка", - подчеркнула Лобайчук.

Она также добавила, что коллектор сможет требовать погашения долга с поручителя только после его предварительного письменного согласия.

  • 12 сентября Верховная Рада приняла закон о "сплите". Подробнее тут>>>
  • Приятие законопроекта о "сплите" - один из пунктов новой программы (stand-by) финансовой помощи МВФ Украине на $3,9 млрд. Этот документ уже более двух лет ждет принятия второго чтения.
  • В связи с принятием закона, НБУ назвал базовые требования к страховщикамналичие и достаточность собственного капитала, прозрачную структуру собственности и соблюдение законодательства о финмониторинге.
  • В Фонде гарантирования вкладов физлиц отмечают, что этот закон создает условия для гарантирования Фондом средств в кредитных союзах и компаниях по страхованию жизни.
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