Банк не может передавать коллектору долг без предупреждения - НБУ

Банк не имеет права передавать задолженность физического лица и его контакты коллекторской компании или третьему лицу без предупреждения. Об этом рассказала в интервью УНИАН начальник управления Национального банка Украины по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.

По ее словам, банк обязан проверять номера телефонов знакомых, указанные заемщиком в кредитной заявке, но только с письменного согласия этих людей.

"Телефонный номер - это персональные данные. И когда человек в кредитной заявке указывает контакты знакомых, банк не имеет права без письменного согласия этих знакомых обрабатывать их данные", - сказала Лобайчук.

Она отметила,что Верховная Рада приняла закона о "сплите", поэтому с июля 2020 года НБУ станет регулятором для коллекторов и будет контролировать выполнение этих норм.

"Согласно Закону О защите персональных данных, за такие нарушения предусмотрена уголовная ответственность руководства банка", - подчеркнула Лобайчук.

Она также добавила, что коллектор сможет требовать погашения долга с поручителя только после его предварительного письменного согласия.