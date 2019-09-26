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Закон о "сплите": НБУ назвал базовые требования к страховщикам

Закон о "сплите": НБУ назвал базовые требования к страховщикам
26.09.2019, 16:40

Нацбанк станет регулятором страхового рынка с 1 июля 2020 года

Национальный банк Украины предъявляет к страховым компаниям три базовые требования. Об этом на встрече с представителями страхового рынка заявила первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова, передает пресс-служба Нацбанка.

По словам Рожковой, основные требования к страховщикам включают наличие и достаточность собственного капитала, прозрачную структуру собственности и соблюдение законодательства о финмониторинге.

Рожкова также напомнила, что до конца июня 2020 регулятором страхового рынка останется Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины, а НБУ станет регулятором рынка с 1 июля 2020 года.

Кроме того, Рожкова отметила, что в переходный период изменений в регулировании не будет, как и не будет перелицензирования компаний из-за смены регулятора.

В Нацбанке подчеркивают, что будут работать над гармонизацией требований для небанковских финучреждений с нормами европейского законодательства, однако делать это будут постепенно и учитывая предложения рынка.

  • 12 сентября Верховная Рада приняла закон о "сплите". Подробнее тут>>>
  • Приятие законопроекта о "сплите" - один из пунктов новой программы (stand-by) финансовой помощи МВФ Украине на $3,9 млрд. Этот документ уже более двух лет ждет принятия второго чтения.
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страхование Катерина Рожкова закон о сплите рынок страховых услуг
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