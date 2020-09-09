Как защититься от угроз коллекторов. Советы НБУ украинцам

В Национальный банк поступают сотни жалоб от украинцев на действия коллекторов, в связи с этим регулятор порекомендовал, как действовать в случаях угроз должникам. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Лишь за июль в Нацбанк поступило 535 жалоб граждан на действия коллекторов. Это почти треть от всех полученных за месяц жалоб на действия небанковского финсектора.

С какими проблемами сталкиваются украинцы при контактах с коллекторами

Две основные проблемы, с которыми сталкиваются украинцы в этом плане:

- коллекторы звонят должнику с угрозами;

- коллекторы контактируют с родственниками или соседями должника, которые не имеют никакого отношения к кредиту.

В НБУ отмечают, что при выдаче кредита финансовая компания (или банк) обычно просит заемщика предоставить телефон родственника, коллеги или друга. Кредитор рассчитывает, что в случае просрочки платежа долг удастся взыскать с помощью коллекторов.

Возможные нарушения со стороны коллекторов

Если коллектор угрожает должнику, он нарушает законодательство.

Если заемщик лично не давал разрешения на использование своего номера телефона, кредитор и коллекторы также нарушают законодательство.

Кроме того, если человеку поступают звонки или письма по кредиту, который он не брал и по которому не является поручителем, нарушается закон "О защите персональных данных".

"Номер телефона человека и его домашний адрес – это конфиденциальные данные. Финансовая компания и коллектор не имеют права на их обработку без согласия владельца", – сообщает регулятор.

В Нацбанке подчеркивают, что такие методы работы коллекторов как угрозы, круглосуточные звонки должнику и членам семьи, использование бранных слов в сообщениях, распространение оскорбительных фотоколлажей и так далее нарушают ряд статей Конституции Украины (статьи 3, 21, 22 и 32), ряд статей Гражданского кодекса Украины (статьи 3 , 291, 301, 302 и 308), а также статью 182 Уголовного кодекса.

Кроме того, если коллектор угрожает принудительно взыскать долг, то он вводит человека в заблуждение. Поскольку только органы Государственной исполнительной службы и частные исполнители имеют законодательные основания принудительно взыскивать задолженность. Делать это они могут с соблюдением официальных процедур, предусмотренных законом "Об исполнительном производстве".

Коллекторские компании имеют право лишь информировать должника или поручителя по кредиту о наличии долга.

Как себя защитить. Рекомендации НБУ

Нацбанк рекомендует прежде всего узнать название коллекторской компании, представители которой звонят по телефону.

"Если кредит никак вас не касается, стоит объяснить ситуацию и попросить прекратить звонки", - отмечает регулятор.

Если же звонят по кредиту, который не касается человека, необходимо обратиться с письменной жалобой к руководству коллекторской компании, а также в контакт-центр НБУ по телефону 0 800 505 240.

Также следует обратиться к уполномоченному Верховной Рады по правам человека или в суд, поскольку именно эти органы контролируют соблюдение законодательства о защите персональных данных.

Если коллекторы угрожают, нужно обязательно обратиться в правоохранительные органы.

Как НБУ планирует урегулировать работу коллекторов

Национальный банк совместно с профильным комитетом Верховной Рады работает над законопроектом, который должен четко определить правила работы коллекторов, запретить некорректное поведение и установить санкции за соответствующие нарушения.

Проект содержит следующие нормы:

- банки и финансовые компании еще на этапе подписания кредитного договора должны предупреждать клиента о возможном привлечении коллектора в случае просрочки по кредиту;

- коллекторы будут обязаны соблюдать требования этического поведения;

- Национальный банк будет вести реестр коллекторов;

- банки и финансовые компании должны будут контролировать поведение привлеченных ими коллекторов, а также будут обязаны сообщать НБУ о заключении договоров с коллекторами.

В мае НБУ предложил установить единые стандарты рыночного поведения при взыскании проблемной задолженности с заемщиков.

В августе Нацбанк сообщил о намерении создать реестр коллекторов.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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