НБУ меняет коллекторский рынок: вводит этические нормы, создает реестр коллекторов

Национальный банк Украины совместно с профильным комитетом Верховной Рады готовит законопроект о регулировании деятельности коллекторских компаний. Об этом сообщается на странице НБУ в Facebook.

Проект закона вводит правила этичного поведения коллектора с должником.

Также НБУ разработает кодекс этичного поведения для небанковских финансовых учреждений, говорится в сообщении.

"В случае нарушения коллектором правил этичного поведения предусмотрены методы влияния и санкции, в том числе и исключение из реестра коллекторских компаний", - подчеркнула первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

Появление реестра коллекторских компании станет одним из ключевых изменений для данного рынка, добавила Рожкова.

В реестре будет систематизирован перечень учреждений, которые могут заниматься коллекторской деятельностью.

Исключение компании из реестра автоматически вводит запрет для банков и финансовых компаний заключать договора с такой компанией сроком на один год. Также исключенная компания не сможет один год заниматься коллекторской деятельностью.

За первый месяц работы в качестве регулятора небанковского финансового рынка, НБУ получил 535 обращений граждан, касавшихся работы коллекторских компаний. Около половины обращений (43%) касались неэтичного поведения коллектров по отношении к должникам.

В декабре 2019-го Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу законопроект №2133 о защите прав должников при осуществлении коллекторской деятельности, которым предлагается запретить коллекторам запугивать должников, дезинформировать их, угрожать и сообщать им неправдивые данные относительно их задолженности.

С июля 2020 Нацбанк начал контролировать исполнение законодательства коллекторскими компаниями.

6 мая 2020 года НБУ предложил установить единые стандарты рыночного поведения при взыскании проблемной задолженности с заемщиков и объявило о необходимости вести реестр коллекторских компаний, работающих по договору комиссии/поручения.

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Роман Брыль

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