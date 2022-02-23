Великобритания предоставит Украине кредитные гарантии на сумму до $500 млн

Правительство Великобритании готово предоставить Украине гарантии по кредитам Многостороннего банка развития (МБР) на сумму до $500 млн для смягчения экономических последствий из-за агрессии России. Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании в среду, 23 февраля.

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"Эти гарантии могут помочь влить жизненно важный капитал в Украину и помочь ее экономике выдержать бурю российской агрессии", – сообщила министр иностранных дел Лиз Трасс.

Лиз Трасс также указала, что Великобритания в случае эскалации военной агрессии России готова поставлять "оборонительные виды вооружений" Украине.

Отмечается, что в декабре Великобритания увеличила объем финансовой поддержки Украины до 3,5 млрд фунтов стерлингов ($4,75 млрд) и подписала договор, который поможет Украине получить доступ к британской цепочке поставок мирового класса для повышения ее военно-морского потенциала.

Эта экономическая поддержка идет в дополнение к увеличению поддержки военной техники со стороны Министерства обороны Великобритании.

Многосторонние банки развития (МБР) — это международные финансовые учреждения, которые предоставляют финансовую помощь развивающимся странам и принадлежат правительствам-акционерам (например, Всемирному банку). Международный валютный фонд (МВФ) не является МБР.

В конце января президент Владимир Зеленский заявил, что паника, к которой привели сообщения о возможном наступлении России на Украину, стоила украинской экономике 12,5 млрд грн. С тех пор военная угроза не только не уменьшилась, но и вышла на новый уровень – западными СМИ назывались даже конкретные даты возможного нападения России.

17 февраля 2022 года Великобритания объявила о трехлетнем пакете помощи Украине в размере $136 млн, призванном поддержать наиболее уязвимые части украинской экономики и снизить зависимость Украины от импорта газа.

За последние дни ряд западных партнеров Украины объявили о намерении поддержать Украину деньгами. Европейский союз выделяет 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, США – $1 млрд кредитных гарантий (под которые Украина сможет выпустить евробонды с низкой процентной ставкой), Франция – 1,2 млрд евро в виде кредита и финансовых гарантий, Германия – 150 млн евро несвязанного финансового кредита, Япония – $100 млн кредита.

Глава Европейского совета Шарль Мишель предложил провести донорскую конференцию для Украины, чтобы поддержать ее экономику на фоне российской военной угрозы.

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Наталия Фреик

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