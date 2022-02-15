США дадут Украине кредитных гарантий на $1 млрд

США выделили Украине финансовую помощь на фоне угрозы со стороны России. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Америка предоставит Украине новых кредитных гарантий на сумму до $1 млрд.

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"Мы тесно сотрудничаем с союзниками, чтобы мобилизовать мощную международную поддержку для Украины, включая суверенную гарантию США по кредиту на сумму до $1 млрд для поддержки ключевых реформ. Эта поддержка укрепит способность Украины обеспечить процветание своему народу", — написал Блинкен в Twitter.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за оказание финансовой поддержки.

"Стратегическое партнерство в действии! Благодарны за оказание существенной финансовой поддержки в размере $1 млрд и доступные для проектов в Украине $3 млрд. Спасибо Джо Байдену за быстрое решение и конкретные результаты после нашего разговора", — написал Зеленский в Twitter.

В 2014-2016 годах при президентстве Барака Обамы Украина трижды продавала евробонды под американские гарантии менее чем под 1,9% годовых. Все три выпуска "американских" облигаций на сумму $1 млрд каждый уже погашены.

Администрация Дональда Трампа отказалась от практики предоставления Украине кредитных гарантий, но после избрания Джо Байдена Украина попросила восстановить этот механизм.

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Наталия Софиенко

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