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США дадут Украине кредитных гарантий на $1 млрд

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2022, 08:52
США дадут Украине кредитных гарантий на $1 млрд - Фото
Белый дом (Фото: Tia Dufour/flickr The White House)
обновлено

США выделили Украине финансовую помощь на фоне угрозы со стороны России.  Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Америка предоставит Украине новых кредитных гарантий на сумму до $1 млрд.

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"Мы тесно сотрудничаем с союзниками, чтобы мобилизовать мощную международную поддержку для Украины, включая суверенную гарантию США по кредиту на сумму до $1 млрд для поддержки ключевых реформ. Эта поддержка укрепит способность Украины обеспечить процветание своему народу", — написал Блинкен в Twitter.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за оказание финансовой поддержки.

"Стратегическое партнерство в действии! Благодарны за оказание существенной финансовой поддержки в размере $1 млрд и доступные для проектов в Украине $3 млрд. Спасибо Джо Байдену за быстрое решение и конкретные результаты после нашего разговора", — написал Зеленский в Twitter.

В 2014-2016 годах при президентстве Барака Обамы Украина трижды продавала евробонды под американские гарантии менее чем под 1,9% годовых. Все три выпуска "американских" облигаций на сумму $1 млрд каждый уже погашены.

Администрация Дональда Трампа отказалась от практики предоставления Украине кредитных гарантий, но после избрания Джо Байдена Украина попросила восстановить этот механизм.

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Наталия Софиенко
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США финансовая помощь
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