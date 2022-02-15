США дадут Украине кредитных гарантий на $1 млрд
США выделили Украине финансовую помощь на фоне угрозы со стороны России. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
Америка предоставит Украине новых кредитных гарантий на сумму до $1 млрд.
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"Мы тесно сотрудничаем с союзниками, чтобы мобилизовать мощную международную поддержку для Украины, включая суверенную гарантию США по кредиту на сумму до $1 млрд для поддержки ключевых реформ. Эта поддержка укрепит способность Украины обеспечить процветание своему народу", — написал Блинкен в Twitter.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за оказание финансовой поддержки.
"Стратегическое партнерство в действии! Благодарны за оказание существенной финансовой поддержки в размере $1 млрд и доступные для проектов в Украине $3 млрд. Спасибо Джо Байдену за быстрое решение и конкретные результаты после нашего разговора", — написал Зеленский в Twitter.
В 2014-2016 годах при президентстве Барака Обамы Украина трижды продавала евробонды под американские гарантии менее чем под 1,9% годовых. Все три выпуска "американских" облигаций на сумму $1 млрд каждый уже погашены.
Администрация Дональда Трампа отказалась от практики предоставления Украине кредитных гарантий, но после избрания Джо Байдена Украина попросила восстановить этот механизм.
- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- На фоне угрозы вторжения России решили или уже начали поставлять Украине оружие США, Великобритания, Канада, Польша, страны Балтии, Чехия.
- 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение может начаться в любой момент, даже во время Олимпиады. США и ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину в течение ближайших дней.
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