Япония не готова к вторичным пошлинам против российской нефти. Министр говорит: это сложно
Япония занимает осторожную позицию в отношении идеи США повысить пошлины против Китая и Индии из-за их закупок российской нефти, пишет Kyodo.
"Сложно вводить более высокие тарифы для отдельных стран только потому, что они покупают российскую нефть", – сказал министр финансов Японии Кацунобу Като во вторник на пресс-конференции.
"Япония тщательно рассмотрит, какие шаги будут наиболее эффективными" для усиления давления на Россию с целью установления мира в Украине, добавил министр.
Во время онлайн-встречи руководителей финансовых ведомств стран G7 в конце прошлой недели министр финансов США Скотт Бессент сообщил своим коллегам, в том числе Като, что их страны должны присоединиться к Вашингтону во введении пошлин против стран, которые покупают российскую нефть.
Поскольку Россия полагается на доходы от продажи нефти для финансирования войны, она серьезно пострадает, если более высокие тарифы побудят Китай и Индию сократить свои закупки. По данным Financial Times, Вашингтон предложил повышение тарифов до 100%.
Бессент считает, что война закончилась бы через два-три месяца, если бы ЕС решился на вторичные санкции.
В G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США, а также Европейский Союз.
- Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал идею США "ящиком Пандоры" для стран Европейского союза, учитывая их экономические отношения с Индией и Китаем.
