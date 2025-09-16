Япония не готова к вторичным пошлинам против российской нефти. Министр говорит: это сложно

Министр финансов Японии заявил, что "сложно вводить более высокие тарифы для отдельных стран только потому, что они покупают российскую нефть"

Кацунобу Като (Фото: EPA / FRANCK ROBICHON)

Япония занимает осторожную позицию в отношении идеи США повысить пошлины против Китая и Индии из-за их закупок российской нефти, пишет Kyodo.

"Сложно вводить более высокие тарифы для отдельных стран только потому, что они покупают российскую нефть", – сказал министр финансов Японии Кацунобу Като во вторник на пресс-конференции.

"Япония тщательно рассмотрит, какие шаги будут наиболее эффективными" для усиления давления на Россию с целью установления мира в Украине, добавил министр.

Во время онлайн-встречи руководителей финансовых ведомств стран G7 в конце прошлой недели министр финансов США Скотт Бессент сообщил своим коллегам, в том числе Като, что их страны должны присоединиться к Вашингтону во введении пошлин против стран, которые покупают российскую нефть.

Поскольку Россия полагается на доходы от продажи нефти для финансирования войны, она серьезно пострадает, если более высокие тарифы побудят Китай и Индию сократить свои закупки. По данным Financial Times, Вашингтон предложил повышение тарифов до 100%.

Бессент считает, что война закончилась бы через два-три месяца, если бы ЕС решился на вторичные санкции.

В G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США, а также Европейский Союз.