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За полдня украинцы оформили более 700 000 заявок на получение 6500 грн через єПідтримку

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 15:42
За полдня украинцы оформили более 700 000 заявок на получение 6500 грн через єПідтримку - Фото
Фото: FEDOROV/Telegram

За полдня 8 марта, с момента запуска программы выплаты через єПідтримку 6500 грн людям, потерявшим работу из-за войны, уже принято более 700 000 заявок. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.  

Средства поддержки можно потратить на что угодно, напомнил министр. 

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Помощь могут получить наемные работники, за которых уплачивается единый социальный взнос, и физические лица-предприниматели всех групп. 

Выплата поддержки населению будет осуществляться в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия. Это Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и Киев. 

Как получить 6500 грн: 

1. Авторизоваться в Дие и выбрать услугу єПідтримка. 

2. Выбрать карту єПідтримка. Если ее еще нет, инструкция по оформлению находится тут

3. Нажать "Получить помощь". 

4. Ожидать зачисления средств. 

Подавать заявку можно и тем, кто уже получил 1000 грн помощи за вакцинацию. 

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Роман Брыль
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