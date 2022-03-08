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В Украине начали выплачивать 6500 грн за потерянную из-за войны работу. Как получить

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 09:46
В Украине начали выплачивать 6500 грн за потерянную из-за войны работу. Как получить - Фото
Фото: depositphotos.com

С 8 марта в Украине начали выплачивать 6500 грн людям, потерявшим работу из-за войны. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Помощь могут получить наемные работники, за которых уплачивается единый социальный взнос, и физические лица-предприниматели всех групп.

Выплата поддержки населению будет осуществляться в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия. Это Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и Киев.

Как получить 6500 грн:
1. Авторизироваться в Дие и выбрать услугу єПідтримка.
2. Выбрать карту єПідтримка. Если ее еще нет, инструкция по оформлению находится на сайте https://e-aid.diia.gov.ua/#card.
3. Нажать "Получить помощь".
4. Ожидать зачисления средств.

Выплату можно потратить на что угодно.

Андрей Водяный
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