В Украине начали выплачивать 6500 грн за потерянную из-за войны работу. Как получить
С 8 марта в Украине начали выплачивать 6500 грн людям, потерявшим работу из-за войны. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
Помощь могут получить наемные работники, за которых уплачивается единый социальный взнос, и физические лица-предприниматели всех групп.
Выплата поддержки населению будет осуществляться в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия. Это Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и Киев.
Как получить 6500 грн:
1. Авторизироваться в Дие и выбрать услугу єПідтримка.
2. Выбрать карту єПідтримка. Если ее еще нет, инструкция по оформлению находится на сайте https://e-aid.diia.gov.ua/#card.
3. Нажать "Получить помощь".
4. Ожидать зачисления средств.
Выплату можно потратить на что угодно.
- 3 марта президент Владимир Зеленский анонсировал, что украинцы, потерявшие возможность работать из-за войны, получат по 6500 грн.
- 6 марта Кабинет министров утвердил список регионов, на территории которых будет выплачиваться помощь.
Комментарии