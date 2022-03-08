В Украине начали выплачивать 6500 грн за потерянную из-за войны работу. Как получить

С 8 марта в Украине начали выплачивать 6500 грн людям, потерявшим работу из-за войны. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Помощь могут получить наемные работники, за которых уплачивается единый социальный взнос, и физические лица-предприниматели всех групп.

Выплата поддержки населению будет осуществляться в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия. Это Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и Киев.

Как получить 6500 грн:

1. Авторизироваться в Дие и выбрать услугу єПідтримка.

2. Выбрать карту єПідтримка. Если ее еще нет, инструкция по оформлению находится на сайте https://e-aid.diia.gov.ua/#card.

3. Нажать "Получить помощь".

4. Ожидать зачисления средств.

Выплату можно потратить на что угодно.

3 марта президент Владимир Зеленский анонсировал, что украинцы, потерявшие возможность работать из-за войны, получат по 6500 грн.

6 марта Кабинет министров утвердил список регионов, на территории которых будет выплачиваться помощь.

Андрей Водяный

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