Защита от кибератак. НБУ разработал рекомендации для платежных систем

Национальный банк Украины разработал методические рекомендации об управлении операционным риском, в частности киберриском, и хранении информации о клиентах объектами платежной инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Цель разработки документа - повышение надежности платежных систем, обеспечение планового уровня функционирования платежной инфраструктуры. А также оперативное выявление киберугроз, кибератак, киберинцидентов и определение их последствий, минимизация влияния.

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Методические рекомендации предусматривают ключевые принципы деятельности платежной инфраструктуры:

– четкие и прозрачные механизмы управления;

– надежная структура управления рисками;

– окончательность расчетов;

– регламентированность процедур, направленных на выявление угроз, уменьшения их влияния и оперативное восстановление деятельности;

– выявление, мониторинг и управление рисками в экосистеме платежной инфраструктуры.

Подробно ознакомится со всеми рекомендациями можно тут.

Национальный банк рекомендует придерживаться норм этого документа всем объектам платежной инфраструктуры, а также Центральному депозитарию ценных бумаг, системам расчетов в ценных бумагах, центральным контрагентам и торговым репозиториям.

НБУ отмечает, что при разработке методических рекомендаций регулятор учитывал современные подходы международных финансовых институтов по обеспечению киберстойкости инфраструктур финансового рынка.

СБУ с начала года нейтрализовала 460 кибератак на органы госуправления и критически важные объекты инфраструктуры.

Ранее в киберполиции разъяснили, как обезопасить онлайн-покупки.

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