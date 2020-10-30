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Защита от кибератак. НБУ разработал рекомендации для платежных систем

30.10.2020, 19:26
Защита от кибератак. НБУ разработал рекомендации для платежных систем - Фото
Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

Национальный банк Украины разработал методические рекомендации об управлении операционным риском, в частности киберриском, и хранении информации о клиентах объектами платежной инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Цель разработки документа -  повышение надежности платежных систем, обеспечение планового уровня функционирования платежной инфраструктуры. А также оперативное выявление киберугроз, кибератак, киберинцидентов и определение их последствий, минимизация влияния.

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Методические рекомендации предусматривают ключевые принципы деятельности платежной инфраструктуры:

– четкие и прозрачные механизмы управления;
– надежная структура управления рисками;
– окончательность расчетов;
– регламентированность процедур, направленных на выявление угроз, уменьшения их влияния и оперативное восстановление деятельности;
– выявление, мониторинг и управление рисками в экосистеме платежной инфраструктуры.

Подробно ознакомится со всеми рекомендациями можно тут.

Национальный банк рекомендует придерживаться норм этого документа всем объектам платежной инфраструктуры, а также Центральному депозитарию ценных бумаг, системам расчетов в ценных бумагах, центральным контрагентам и торговым репозиториям.

НБУ отмечает, что при разработке методических рекомендаций регулятор учитывал современные подходы международных финансовых институтов по обеспечению киберстойкости инфраструктур финансового рынка.

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Наталия Софиенко
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